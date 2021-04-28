Две стороны одной медали: что написано в проектах об амнистии в Грузии

Грузинская оппозиция считает, что у нее с властью разный подход, и отказывается от законопроекта правящей партии

Грузию ждет амнистия для осужденных за события в ночь на 21 июня 2019 года, и уже известны первоначальные версии проектов правящей партии и оппозиции.

Амнистия осужденных за события у здания парламента, когда гражданские активисты пытались силой ворваться в парламент, является одним из главных пунктов соглашения оппозиции и власти.

Однако, как оказалось, у сторон разное видение самого процесса амнистии.

Что предлагает оппозиция

Оппозиция, в первую очередь, предлагает амнистировать и снять судимости с обвиняемых и осужденных за организацию группового насилия и участие в нем. Среди обвиняемых в этом списке помимо обычных активистов – лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия, который на данный момент находится в тюрьме и ждет приговора.

Кроме того, оппозиция предлагает амнистировать и обвиняемых в превышении служебных полномочий в ночь на 21 июня полицейских. Однако при этом оппозиция против освобождения от ответственности тех лиц, которые занимали политические должности.

А для амнистии полицейских, нанесших увечья людям во время разгона акции, оппозиция предлагает получить сначала обязательное согласие на это самих пострадавших.

Кроме того, под амнистию попадут и те, кто во время разгона был задержан за мелкое хулиганство, оказание сопротивления либо за неподчинение сотрудникам полиции.

Видение правящей партии

Представленный законопроект правящей партии отличается от документа, разработанного оппозицией.

В нем указано, что под амнистию попадают все нарушившие закон с 19 по 21 июня, которые связаны с акцией протеста у здания парламента.

Единственным исключением станут те, чья вина попадает под определение пыток, нечеловеческого обращения и обращения с унижением чести и достоинства. Также под амнистию не попадут те, кто давал приказ о целенаправленной стрельбе, и те, кто выполнял такой приказ и умышленно нанес вред здоровью людей.

Что дальше?

Оба законопроекта уже представлены в парламент и будут зарегистрированы в следующий вторник на заседании парламентского бюро.

Правящая партия надеется, что ей удастся сблизить позиции по законопроекту с оппозицией.

"У нас есть ресурс сблизить свои позиции, чтобы все подписавшие стороны документ поддержали бы вариант "Грузинской мечты", – сказал один из лидеров правящей партии Анри Оханашвили.

Между тем в оппозиции пока согласовывать позиции не намерены.

"У нас разница в подходе. У нас написаны конкретные статьи с конкретными условиями, кого коснется амнистия. Наша версия более конкретная, а версия власти более туманная и широкая, что дает возможность для манипуляций", – сказала лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе.

Что происходило 20 июня 2019 года

Антироссийская акция перед парламентом Грузии 20 июня переросла в беспорядки и антиправительственные выступления к 22:00. Полиция применили слезоточивый газ и резиновые пули спустя два часа. В ту ночь пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

После событий 20-21 июня в Тбилиси следствие началось по двум направлениям. Одно из них – "превышение полицией служебных полномочий", второе – "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии, повлекший тяжкие последствия".

В рамках второго дела только за участие в беспорядках и применение силы против полиции обвинения были предъявлены 18 участникам акции протеста. Приговор вынесен 17 из них.

Что касается дел полицейских, то приговоры были вынесены двум сотрудникам полиции.

Следствие по обоим делам продолжается.