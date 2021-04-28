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Грузинская оппозиция проводит информационный митинг 20 марта 2021 года

Оппозиция призывает своих коллег к совместной работе

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210428/251597179/Oppozitsiya-prizyvaet-svoikh-kolleg-k-sovmestnoy-rabote.html

В документе, подписанном 13 представителями оппозиции, подчеркнуто, что совместными усилиями оппозиция сможет вывести страну из глубокого политического и экономического кризиса

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Оппозиционеры, вошедшие в парламент, призвали своих коллег консолидировать усилия для достижения выполнения соглашения с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Документ "Будущий путь Грузии", предложенный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в качестве компромиссного соглашения между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией, был подписан большинством участников переговоров 19 апреля. На его основании 13 представителей оппозиции вошли в парламент.

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© Sputnik / STRINGER
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"Мы считаем, что настало время консолидировать усилия оппозиции, чтобы заставить правительство выполнять свои обязательства по соглашению, а не поощрять конфронтацию и наносить ущерб целям соглашения некоторыми оппозиционными партиями", – говорится в заявлении, подписанном 13 депутатами от оппозиции.

Они призвали своих оппозиционных коллег присоединиться к соглашению.

"Мы призываем коллег из оппозиции, которые еще не присоединились к соглашению, взять на себя больше ответственности за текущий политический процесс и работать совместно, чтобы обеспечить полное выполнение правительством своих обязательств по соглашению", – говорится в заявлении.

При этом в нем подчеркнуто, что совместными усилиями оппозиция сможет вывести страну из глубокого политического и экономического кризиса.

На сегодняшний день самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" отказывается подписать документ и остается в режиме бойкота до тех пор, пока ее лидер Ника Мелия находится тюрьме. Таким образом, в парламенте пока не представлены 32 из 34 депутатов от "Национального движения", а также двое депутатов от "Европейской Грузии" и один депутат от "Лейбористской партии".

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