Оппозиция призывает своих коллег к совместной работе

В документе, подписанном 13 представителями оппозиции, подчеркнуто, что совместными усилиями оппозиция сможет вывести страну из глубокого политического и экономического кризиса

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Оппозиционеры, вошедшие в парламент, призвали своих коллег консолидировать усилия для достижения выполнения соглашения с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Документ "Будущий путь Грузии", предложенный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в качестве компромиссного соглашения между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией, был подписан большинством участников переговоров 19 апреля. На его основании 13 представителей оппозиции вошли в парламент.

"Мы считаем, что настало время консолидировать усилия оппозиции, чтобы заставить правительство выполнять свои обязательства по соглашению, а не поощрять конфронтацию и наносить ущерб целям соглашения некоторыми оппозиционными партиями", – говорится в заявлении, подписанном 13 депутатами от оппозиции.

Они призвали своих оппозиционных коллег присоединиться к соглашению.

"Мы призываем коллег из оппозиции, которые еще не присоединились к соглашению, взять на себя больше ответственности за текущий политический процесс и работать совместно, чтобы обеспечить полное выполнение правительством своих обязательств по соглашению", – говорится в заявлении.

При этом в нем подчеркнуто, что совместными усилиями оппозиция сможет вывести страну из глубокого политического и экономического кризиса.

На сегодняшний день самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" отказывается подписать документ и остается в режиме бойкота до тех пор, пока ее лидер Ника Мелия находится тюрьме. Таким образом, в парламенте пока не представлены 32 из 34 депутатов от "Национального движения", а также двое депутатов от "Европейской Грузии" и один депутат от "Лейбористской партии".

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