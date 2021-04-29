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Портрет Ники Мелия на транспаранте протестующих

Лидер "Нацдвижения" Ника Мелия вновь предстанет перед судом

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210429/251597116/Lider-Natsdvizheniya-Nika-Meliya-vnov-predstanet-pered-sudom.html

Адвокаты оппозиционного политика отметили, что не ожидают освобождения Мелия на предстоящем заседании

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд в четверг продолжит рассмотрение дела председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Здание парламента Грузии. Фасад
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Мелия обвиняется в организации группового насилия в ночь на 21 июня 2019 года, когда антироссийская акция протеста в Тбилиси переросла в беспорядки и попытку штурма парламента.

Адвокаты политика не ожидают освобождения Мелия на предстоящем заседании.

"Освобождение Ники Мелия находится в руках власти, но мы этого не ждем", – сказал адвокат Мелия Георгий Кондахашвили.

Между тем сам Ника Мелия в начале недели согласен на то, чтобы затребованный судом залог за него был выплачен Евросоюзом.

Однако для выплаты залога понадобится решение суда о смене меры пресечения, так как Тбилгорсуд 17 февраля избрал для Мелия заключение в качестве меры пресечения на время следствия.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Мелия был арестован 23 февраля этого года после того, как отказался повторно выплачивать залог. По запросу прокуратуры с него была снята депутатская неприкосновенность. На сегодняшний день Мелия остается депутатом парламента Грузии.

Арест Ники Мелия вызвал критику со стороны международных организаций и партнеров Грузии. Теперь в парламенте готовится закон об Амнистии всех обвиняемых за события в ночь на 21 июня, который коснется и Ники Мелия.

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Теги:
Ника Мелия

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