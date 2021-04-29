Премьер Грузии и глава СГБ Азербайджана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Основным предметом обсуждения на встрече в Тбилиси было углубление двустороннего сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в сфере безопасности

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Сотрудничество в сфере безопасности между Тбилиси и Баку обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.

В ходе встречи, которая прошла в администрации правительства в Тбилиси, была подчеркнута важность более тесного сотрудничества между службами безопасности Грузии и Азербайджана.

В ней приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, начальник международного отдела СГБ Азербайджана Таги Эйнулаев, с грузинской стороны – глава СГБ Григол Лилуашвили.

Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. Страны участвуют в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.

Дипломатические отношения страны установили 18 ноября 1992 года.

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона. Обсуждался ли на встрече этот вопрос, не сообщается.

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