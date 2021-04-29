Глава МИД Литвы подвел итоги визита в Грузию

Габриелюс Ландсбергис назвал важным шагом вперед подписанное между правящей партией и оппозицией соглашение по выходу из политического кризиса

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузию и Литву связывает тесное партнерство и оно будет укрепляться и в дальнейшем, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на пресс-конференции в четверг, подводя итоги своего визита в Тбилиси.

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Глава МИД Литвы прибыл в Тбилиси 27 апреля. В рамках визита Ландсбергис встретился со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани, президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахой Кучава.

"Вместе с моей командой я провел несколько дней в Тбилиси очень интенсивно. Хочу поблагодарить правительство Грузии, оппозицию, гражданский сектор за открытые и откровенные дискуссии. Хочу отметить, что партнерство между Литвой и Грузией и глубокие связи между нашими народами сильны, как никогда", – заявил Ландсбергис.

Как отметил глава МИД Литвы, геополитическая среда меняется и тесное региональное сотрудничество между странами Южного Кавказа имеет чрезвычайное значение.

"У Тбилиси есть возможность представить себя, как региональный центр, будь то борьба с пандемией, торговые отношения или совместные инфраструктурные проекты, в любом вопросе, связанном с Евросоюзом и НАТО. Литва готова внести свой вклад в усиление сотрудничества", – отметил министр.

Ландсбергис также коснулся внутриполитической ситуации Грузии и отметил, что Евросоюз оказал стране "беспрецедентную помощь как в финансовом, так и в политическом плане".

"Политическое соглашение при посредничестве Шарля Мишеля состоялось, и мы хвалим все политические партии, подписавшие это соглашение. Оно является очень важным первым шагом в таких вопросах, как политизированное правосудие, амбициозная избирательная реформа, распределение власти в парламенте", - отметил дипломат.

Это те вопросы, которые, по словам главы внешнеполитического ведомства Литвы, должны быть решены.

"Соглашение 19 апреля должно быть выполнено без отклонений", - подчеркнул он.

Документ "Будущий путь Грузии", предложенный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в качестве компромиссного соглашения между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией, был подписан большинством участников переговоров 19 апреля.

В режиме бойкота остается бывшая правящая партия "Единое национальное движение", председатель которой – Ника Мелия на данный момент находится в заключении, "Европейская Грузия" и "Лейбористская партия.

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