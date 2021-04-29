Капанадзе: раскол в грузинской оппозиции был ожидаем

Политика Капанадзе: раскол в грузинской оппозиции был ожидаем

"Мы все видим, что на сегодняшний день оппозиция раскололась в результате того, что часть вошла в парламент, а часть осталась вне парламента. В принципе, этого можно было ожидать. Уже очевиден раскол в партиях "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели". Соответственно, та акция, которую часть оппозиции планирует провести 15 мая, будет еще малочисленнее, чем ожидалось, и потеряет свою силу", – заявил Капанадзе в интервью Sputnik Грузия.

В Грузии на фоне продолжительного политического кризиса начался раскол в партиях.

Так, партия "Европейская Грузия", которая занимает третье место в политических рейтингах после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Нацдвижения", раскалывается – после ухода из партии лидеров Давида Бакрадзе и Гиги Угулава покинуть политическое объединение решили и другие видные лидеры.

Бывшая правящая партия Грузии "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили, продолжает находиться в режиме бойкота и отказывается от работы в парламенте страны.

Заодно с "националами" в режиме бойкота остаются члены "Европейской Грузии", которая в свое время была сформирована бывшими соратниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также Лейбористская партия Грузии. Эти политические силы отказались подписывать компромиссное соглашение о выходе из политического кризиса.

Документ, предложенный Шарлем Мишелем, подписали лишь некоторые члены ЕНД и "европейцев", которые вошли в парламент в качестве независимых депутатов.