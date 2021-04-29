Наказания за нарушения на акциях в Грузии стали более строгими

В случае повторного совершения такого нарушения, как мелкое хулиганство, наказание будет в виде штрафа от 1,5 тысячи до 2 тысяч лари

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в Кодекс административных правонарушений, которые предусматривают ужесточение наказания за мелкое хулиганство и сопротивление полиции.

Статьи "мелкое хулиганство" и "сопротивление полиции" - одни из самых применяемых к участникам акций протестов в Грузии. Почти каждая акция в стране завершается задержанием протестующих, которые вышли за рамки закона. Теперь парламент Грузии вводит дополнительное наказание за повторные нарушения этих статей.

Так, в случае повторного совершения такого нарушения, как мелкое хулиганство, наказание будет в виде штрафа от 1,5 тысячи до 2 тысяч лари (около 430-580 долларов) либо административного заключения на срок от 7 до 15 дней.

В первый раз наказание за то же нарушение представляет собой штраф в размере от 500 до 1 тысячи лари (около 145-290 долларов) либо административное заключение на срок до 15 дней.

Кроме того, меняются штрафы и за неподчинение требованию представителей органов правопорядка. В действующей на сегодня версии закона за это правонарушение предусмотрено наказание либо в виде штрафа в размере от 1 тысячи до 4 тысяч лари (порядка 290 - 1350 долларов) либо в виде заключения на срок до 15 дней.

По новой версии закона, в случае правонарушения в первый раз будет предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 тысяч до 3 тысяч лари (порядка 580-860 долларов) либо административное заключения до 15 дней, а при повторном нарушении - в виде штрафа от 3,5 тысячи до 4 тысяч лари либо ареста на срок от 10 до 15 дней.

До принятия проекта свое недовольство законопроектом еще раз выразила парламентская оппозиция.

Как заявила представитель партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили, принятие поправок служит цели запугать людей, чтобы они не выходили на акции протеста, однако у власти ничего не выйдет.

"Вы не запугаете людей увеличенными штрафами и тюрьмой и получите еще больший протест. Стыдно, что вы пытаетесь это сделать, чтобы люди не могли фиксировать свое мнение", - сказала Нацвлишвили.

В свою очередь представитель партии "Новый политический центр - Гирчи" Яго Хвичия отметил, что после принятия закона полиция получит право арестовать любого человека.

"Целью этих поправок является арест множества людей, чтобы заглушить протест, и они дают возможность арестовать любого просто ни за что. Меня так арестовали в 2018 году на 10 дней", - сказал Хвичия, вспомнив события на акции протеста молодежи, когда он был арестован вместе с другими политиками.

Против поправок выступают юристы, которые указывают, что в условиях нынешнего судебного законодательства обвиняемые в совершении административных правонарушений не могут доказать свою невиновность, а поправки лишь усугубят ситуацию.

В период с 1 января 2020 года по 15 февраля 2021 года в Грузии за мелкое хулиганство было оштрафовано 3 257 человек, а за неподчинение полиции - 3 914 человек.

Большинство штрафов были выписаны в Тбилиси, Аджарской АР и Имерети, которые были эпицентрами протестов населения.

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