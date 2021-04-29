21:35 29 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1666
  • 100 RUB4.6217
  • USD3.4529
Поиск
Полиция задерживает активистов оппозиции на акции протеста, архивное фото

Наказания за нарушения на акциях в Грузии стали более строгими

© AFP / VANO SHLAMOV
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (412)
7601
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/03/251059117.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210429/251611344/Nakazaniya-za-narusheniya-na-aktsiyakh-v-Gruzii-stali-bolee-strogimi.html

В случае повторного совершения такого нарушения, как мелкое хулиганство, наказание будет в виде штрафа от 1,5 тысячи до 2 тысяч лари

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в Кодекс административных правонарушений, которые предусматривают ужесточение наказания за мелкое хулиганство и сопротивление полиции.

Статьи "мелкое хулиганство" и "сопротивление полиции" - одни из самых применяемых к участникам акций протестов в Грузии. Почти каждая акция в стране завершается задержанием протестующих, которые вышли за рамки закона. Теперь парламент Грузии вводит дополнительное наказание за повторные нарушения этих статей.

Патрульная и криминальная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Акция протеста в Марнеули: полиция задержала несколько человек

Так, в случае повторного совершения такого нарушения, как мелкое хулиганство, наказание будет в виде штрафа от 1,5 тысячи до 2 тысяч лари (около 430-580 долларов) либо административного заключения на срок от 7 до 15 дней.

В первый раз наказание за то же нарушение представляет собой штраф в размере от 500 до 1 тысячи лари (около 145-290 долларов) либо административное заключение на срок до 15 дней.

Кроме того, меняются штрафы и за неподчинение требованию представителей органов правопорядка. В действующей на сегодня версии закона за это правонарушение предусмотрено наказание либо в виде штрафа в размере от 1 тысячи до 4 тысяч лари (порядка 290 - 1350 долларов) либо в виде заключения на срок до 15 дней.

По новой версии закона, в случае правонарушения в первый раз будет предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 тысяч до 3 тысяч лари (порядка 580-860 долларов) либо административное заключения до 15 дней, а при повторном нарушении - в виде штрафа от 3,5 тысячи до 4 тысяч лари либо ареста на срок от 10 до 15 дней.

Тюрьма
photo: Special Penitentiary Service of Georgia / FB
За издевательства над заключенными задержан бывший сотрудник тбилисской тюрьмы

До принятия проекта свое недовольство законопроектом еще раз выразила парламентская оппозиция.

Как заявила представитель партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили, принятие поправок служит цели запугать людей, чтобы они не выходили на акции протеста, однако у власти ничего не выйдет.

"Вы не запугаете людей увеличенными штрафами и тюрьмой и получите еще больший протест. Стыдно, что вы пытаетесь это сделать, чтобы люди не могли фиксировать свое мнение", - сказала Нацвлишвили.

В свою очередь представитель партии "Новый политический центр - Гирчи" Яго Хвичия отметил, что после принятия закона полиция получит право арестовать любого человека.

Полицейская машина едет по дороге в Местиа Сванетия
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Три человека задержаны за нападение на полицейских в Сванети

"Целью этих поправок является арест множества людей, чтобы заглушить протест, и они дают возможность арестовать любого просто ни за что. Меня так арестовали в 2018 году на 10 дней", - сказал Хвичия, вспомнив события на акции протеста молодежи, когда он был арестован вместе с другими политиками.

Против поправок выступают юристы, которые указывают, что в условиях нынешнего судебного законодательства обвиняемые в совершении административных правонарушений не могут доказать свою невиновность, а поправки лишь усугубят ситуацию.

В период с 1 января 2020 года по 15 февраля 2021 года в Грузии за мелкое хулиганство было оштрафовано 3 257 человек, а за неподчинение полиции - 3 914 человек.

Большинство штрафов были выписаны в Тбилиси, Аджарской АР и Имерети, которые были эпицентрами протестов населения.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (412)
Теги:
Кодекс административных правонарушений, МВД Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Верующие в церкви. Предпасхальные дни. Вербное воскресенье
Страстная неделя: как верующие Грузии посещают храмы в масках - фото
Забастовки в Грузии: рабочие Руставского азота требуют повышения зарплат - видео
Забастовки в Грузии: рабочие "Руставского азота" требуют повышения зарплат - видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться