Названа дата создания партии экс-премьера Георгия Гахария

Главным ядром партии будет парламентская команда Гахария, которая пока состоит из шести человек, заявил соратник экс-премьера

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария уже в мае этого года проведет презентацию своей партии, заявил его соратник Георгий Гогуадзе в эфире телеканала Formula.

Георгий Гахария покинул пост премьер-министра Грузии и правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в феврале этого года и уже в апреле начал формирование своей политической силы.

"Сейчас идет активный процесс строительства партии, и я буду заниматься одним из ее важных направлений. Презентация партии пройдет в мае", - сказал Гогуадзе.

Гогуадзе отметил, что главным ядром партии будет парламентская команда Гахария, которая пока состоит из шести человек.

Между тем, другой член команды Гахария Бека Лилуашвили уже подтвердил, что партия Гахария примет участие в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут осенью этого года.

"Мы примем участие во всех выборах, которые пройдут в Грузии", - сказал Лилуашвили.

А пока Гахария только готовится к презентации партии, его команда в парламенте стала объектом критики "Грузинской мечты". Причиной стали голоса бывших сторонников против избрания председателем парламента кандидата от правящей партии Кахи Кучава. Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе назвал такое поведение команды Гахария некрасивым.

На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров. Любой его пост и фотография в социальных сетях набирают тысячи лайков, что является рекордом для грузинской политики.

В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI) в феврале 2021 года, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон после Патриарха всея Грузии Илии II.

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