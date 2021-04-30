Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с трагедией в Израиле

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования народу и правительству Израиля в связи с трагедией на горе Мерон, об этом Гарибашвили сообщил на своей странице в микроблоге Twitter.

По последним данным, 44 человека стали жертвами давки на горе Мерон на севере Израиля. Празднование Лаг ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция сообщала, что в мероприятии участвовали до 100 тысяч человек.

"Глубоко опечалены катастрофой, унесшей жизни людей на горе Мерон. От имени народа и правительства Грузии выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Наши мысли и молитвы с народом Израиля", – написал Гарибашвили.

Праздник Лаг ба-омер установлен в память о прекращении эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. Также Лаг ба-омер празднуется как годовщина смерти одного из его учеников – рабби Шимона Бар Йохая – автора трактата "Зохар", основной книги Каббалы. В Израиле есть традиция в этот день подниматься на гору Мерон – место захоронения рабби Шимона бар Йохая.

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