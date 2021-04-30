21:21 30 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1818
  • 100 RUB4.6439
  • USD3.4503
Поиск
Ираклий Гарибашвили

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с трагедией в Израиле

photo: Irakli Garibashvili / FB
Политика
Получить короткую ссылку
47501
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/10/251179440.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210430/251619597/Premer-Gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-tragediey-v-Izraile.html

Мысли и молитвы жителей Грузии с народом Израиля, отметил грузинский премьер

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования народу и правительству Израиля в связи с трагедией на горе Мерон, об этом Гарибашвили сообщил на своей странице в микроблоге Twitter.

По последним данным, 44 человека стали жертвами давки на горе Мерон на севере Израиля. Празднование Лаг ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция сообщала, что в мероприятии участвовали до 100 тысяч человек.

"Глубоко опечалены катастрофой, унесшей жизни людей на горе Мерон. От имени народа и правительства Грузии выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Наши мысли и молитвы с народом Израиля", – написал Гарибашвили.

Праздник Лаг ба-омер установлен в память о прекращении эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. Также Лаг ба-омер празднуется как годовщина смерти одного из его учеников – рабби Шимона Бар Йохая – автора трактата "Зохар", основной книги Каббалы. В Израиле есть традиция в этот день подниматься на гору Мерон – место захоронения рабби Шимона бар Йохая.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кахи Кавсадзе в фильме Белое солнце пустыни
Лучшие роли Кахи Кавсадзе в кино: памяти великого актера – фото
Сторонники США заговорили о закупках российского Спутника V
Союзники США тоже захотели приобрести российскую вакцину "Спутник V" – видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться