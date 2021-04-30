Мелия в мэры Тбилиси? Новый раскол в грузинской оппозиции

До выборов в органы местного самоуправления в Грузии остается менее полугода, а в грузинской оппозиции уже появилась причина для раскола

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Представители оппозиционных партий в Грузии не могут прийти к единому мнению относительно возможного выдвижения на пост мэра Тбилиси лидера "Единого национального движения" Ники Мелия в качестве единого кандидата от оппозиции.

С этой инициативой ранее выступил экс-мэр столицы и уже бывший лидер партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава. Он предложил оппозиции официально выдвинуть кандидатуру Мелия на акции 15 мая.

Лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе открыто заявил, что такой ход оппозиции будет равносилен провалу.

"Это формула поражения, если мы все, оппозиция, поддержим кандидата "Национального движения". Я хочу формулу победы. Говорю прямо, в противостоянии Миша-Бидзина (Саакашвили-Иванишвили – ред.) побеждает Бидзина. Поэтому мы должны создать третий сильный центр, который выдвинет кандидатуру. Это моя позиция и позиция "Стратегии Агмашенебели", – заявил Вашадзе.

На заявление Вашадзе ответили в бывшей правящей партии. По словам одного из лидеров ЕНД Георгия Ботковели, любой результат в стране был достигнут благодаря единству.

"Это заявление наверно служит чьим-то интересам… Мы не собираемся говорить о местных выборах до тех пор, пока Ника Мелия в тюрьме. Мы будем говорить обо всем, когда Ника вернется. У нас даже не было обсуждения на тему местных выборов", – заявил Ботковели.

При этом Ботковели считает, что Мелия будет безальтернативным кандидатом на пост мэра.

"Если Ника Мелия будет кандидатом, я уверен, что он будет безальтернативным кандидатом от оппозиции. Любое решение, которое мы примем будет командным, и эту команду возглавит Мелия", – отметил Ботковели.

Ника Мелия уже был кандидатом на пост мэра Тбилиси – в 2014 году он баллотировался от партии "Единое национальное движение". Однако во втором туре проиграл кандидату от правящей партии "Грузинская мечта" Давиду Нармания. Сейчас политик находится под арестом.

Мелия обвиняется в организации группового насилия в ночь на 21 июня 2019 года, когда антироссийская акция протеста в Тбилиси переросла в беспорядки и попытку штурма парламента.

Мелия был арестован 23 февраля этого года после того, как он отказался повторно выплачивать залог. По запросу прокуратуры с него была снята депутатская неприкосновенность. На сегодняшний день Мелия остается депутатом парламента Грузии.

Что думают "коллеги по цеху"

В оппозиционной партии "Лело" заявляют, что пока не обсуждали вопрос выдвижения кандидатуры Мелия.

"Мы – независимая партия, соответственно, мы примем независимое решение. Пока обсуждения этой темы в партии не было. Главное для нас – стабилизация в масштабе всей страны. Главное, чтобы Ника Мелия вышел на свободу, и Ника представляет другую партию, мы – другую. Но в этой ситуации мы объединены", – заявил один из лидеров партии Мамука Хазарадзе.

Против выдвижения Мелия в качестве единого кандидата от оппозиции выступают в партии "Граждане".

"Я не знаю, какие процессы проходят в оппозиции – то они вместе, то раздельно, то они спорят друг с другом, то объединяются. Это не мое дело. Единственное, что я знаю, что если Ника Мелия будет кандидатом в мэры, то у него не будет поддержки нашей партии", – заявил вице-спикер парламента Грузии, член оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани.

"Особые" выборы

Очередные выборы в органы местной власти пройдут осенью этого года. Будет ли баллотироваться на второй срок действующий мэр Каха Каладзе, пока не известно. Ранее грузинские СМИ писали, что действующий градоначальник планирует покинуть правящую партию и уйти из политики. Тут же уточнялось, что Каладзе хочет вернуться в Милан, где когда-то построил успешную карьеру футболиста.

Выборы в органы местного самоуправления в этом году будут иметь особое значение, поскольку от их результатов будет зависеть судьба проведения досрочных выборов, которые на протяжении полугода являются главным требованием оппозиции.

Согласно компромиссному соглашению, которое подписали представители власти и оппозиции, они будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

В режиме бойкота остается бывшая правящая партия "Единое национальное движение", председателем которой является Мелия, "Европейская Грузия" и "Лейбористская партия.

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