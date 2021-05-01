19:24 01 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1818
  • 100 RUB4.6439
  • USD3.4503
Поиск
Выборы в парламент Грузии. Второй тур 21 ноября 2020 года в столице страны - урна и бюллетени

Венецианская комиссия оценила поправки в избирательный кодекс Грузии к местным выборам

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
106 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/15/250117418.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210501/251623928/Venetsianskaya-komissiya-otsenila-popravki-v-izbiratelnyy-kodeks-k-mestnym-vyboram-v-Gruzii.html

Одно из главных замечаний коснулось пропорционального представительства партий в избирательных комиссиях

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Венецианская комиссия и БДИПЧ обнародовали заключение по подготовленным поправкам в Избирательный кодекс Грузии и выразили свое недовольство рядом аспектов изменения избраний членов ЦИК и требований к наблюдателям.

Портрет Ники Мелия на транспаранте протестующих
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Мелия в мэры Тбилиси? Новый раскол в грузинской оппозиции

Проект поправок в Избирательный кодекс был подготовлен правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозитными партиями "Граждане" и "Европейские социалисты" и инициирован в феврале.

БДИПЧ и Венецианская комиссия на этот раз подготовили полный отчет по поправкам и высказали множество замечаний по недоработкам законопроекта. Основная часть замечаний посвящена процессу избрания избирательных комиссий.

Одно из главных замечаний коснулось пропорционального представительства партий в избирательных комиссиях. По мнению Венецианской комиссии, существующая модель не решает вопроса доминирования правящей партии в избирательных комиссиях.

Также недовольство вызвал и прописанный в поправках процесс назначения председателя ЦИК Грузии. Согласно поправкам, президент Грузии больше не будет советоваться с гражданским обществом при выборе кандидата, что, по мнению комиссии, нецелесообразно на фоне низкого доверия к беспристрастности и независимости Центральной избирательной комиссии в обществе.

Георгий Гахария. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Названа дата создания партии экс-премьера Георгия Гахария

"Институт президента Грузии не пользуется доверием общественности, как механизм свободный от политического влияния", – говорится в отчете и подчеркивается, что председатель ЦИК должен избираться на фоне широкого консенсуса общества, а не представлять интересы только одной партии, которая его фактически избирает.

Венецианская комиссия рекомендует изменить процесс избрания председателя ЦИК Грузии и увеличить число голосов необходимых для его избрания с 76 до 100.

Видит ЦИК проблемы и в назначенных парламентом кандидатах. По мнению комиссии, низкий проходной барьер в парламенте для кандидатов автоматически означает, что все члены комиссии будут представлять по факту интересы правящей партии.

Чтобы избежать этого, комиссия предлагает разработать альтернативный механизм, который усилит доверие общества к ЦИК.

"Этот момент приобретает еще большее значение в условиях, когда соотношение беспартийных членов ЦИК и назначенных правящей партией членов комиссии, по сравнению с назначенными оппозицией, остается таким же, как в действующем законе, поскольку правящая партия фактически обладает властью назначать абсолютное большинство всех членов ЦИК", – говорится в заключении.

Не устроил международные организации и принцип формирования окружных комиссий, а также увеличение числа членов в каждой из них. По мнению Венецианской комиссии, проблема окружных комиссий заключается в недоверии общества из-за туманных критериев отбора.

Алеко Элисашвили в парламенте Грузии
© Sputnik / STRINGER
Еще один политик метит в мэры Тбилиси

Международный институт предлагает усовершенствовать отбор и усложнить его проведением открытых собеседований и изменением критериев для кандидатов.

Критике комиссия подвергла и условия трехлетнего опыта работы на выборах для наблюдательских организаций. По ее мнению, эта норма вводит неоправданные ограничения и фактически исключает появление новых организаций, которые могут наблюдать за выборами в будущем.

Предложенные поправки

Согласно законопроекту, Центральная избирательная комиссия будет состоять из 17 человек вместо 11, как это предусмотрено действующим законодательством.

Петре Мамрадзе - полилолог
© Sputnik / Alex Shlamov
Политолог: "Грузинская мечта" выдвинет в мэры послушного кандидата

При этом из 17 членов комиссии восемь будет назначать парламент по представлению президента Грузии сроком на пять лет, а девять – партии.

Представить члена ЦИК могут партии, которые участвовали в парламентских выборах и получили депутатские мандаты или получают финансирование из бюджета Грузии, а также партии, имеющие как минимум одного действующего члена парламента.

Если партий будет больше девяти, то приоритетными будут те партии, которые получают больше финансирования. В действующем законодательстве представительство партий в ЦИК зависит только от наличия у партий представительства в парламенте.

Меняется и принцип выбора председателя ЦИК – кандидатуру будет представлять президент из выбранных парламентом членов ЦИК, а после за него должны проголосовать не менее двух третей членов комиссии. В действующем законодательстве у ЦИК есть выбор из трех кандидатов, представляемых также президентом Грузии.

Арчил Талаквадзе беседует с депутатами от правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / STRINGER
Талаквадзе опроверг слухи о своем возможном участии в выборах мэра Тбилиси

Решения ЦИК будет принимать большинством голосов, как это и прописано в действующей версии Избирательного кодекса. Исключения составят лишь вопросы по выборам – упразднение результатов голосования, пересчет голосов и так далее. А вот для принятия вопросов по выборам, согласно новой версии проекта, понадобится согласие не менее двух третей членов ЦИК.

Согласно поправкам, увеличится и состав окружных комиссий с 11 до 17, при этом восемь членов комиссии будет назначать ЦИК Грузии, как и раньше, а партии получат право назначить к выборам девять представителей вместо шести.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кахи Кавсадзе в фильме Белое солнце пустыни
Лучшие роли Кахи Кавсадзе в кино: памяти великого актера – фото
Прощание с Кахи Кавсадзе: в Грузии прошли похороны легендарного актера - видео
Прощание с Кахи Кавсадзе: в Грузии прошли похороны легендарного актера - видео
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться