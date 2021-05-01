Венецианская комиссия оценила поправки в избирательный кодекс Грузии к местным выборам

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Венецианская комиссия и БДИПЧ обнародовали заключение по подготовленным поправкам в Избирательный кодекс Грузии и выразили свое недовольство рядом аспектов изменения избраний членов ЦИК и требований к наблюдателям.

Проект поправок в Избирательный кодекс был подготовлен правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозитными партиями "Граждане" и "Европейские социалисты" и инициирован в феврале.

БДИПЧ и Венецианская комиссия на этот раз подготовили полный отчет по поправкам и высказали множество замечаний по недоработкам законопроекта. Основная часть замечаний посвящена процессу избрания избирательных комиссий.

Одно из главных замечаний коснулось пропорционального представительства партий в избирательных комиссиях. По мнению Венецианской комиссии, существующая модель не решает вопроса доминирования правящей партии в избирательных комиссиях.

Также недовольство вызвал и прописанный в поправках процесс назначения председателя ЦИК Грузии. Согласно поправкам, президент Грузии больше не будет советоваться с гражданским обществом при выборе кандидата, что, по мнению комиссии, нецелесообразно на фоне низкого доверия к беспристрастности и независимости Центральной избирательной комиссии в обществе.

"Институт президента Грузии не пользуется доверием общественности, как механизм свободный от политического влияния", – говорится в отчете и подчеркивается, что председатель ЦИК должен избираться на фоне широкого консенсуса общества, а не представлять интересы только одной партии, которая его фактически избирает.

Венецианская комиссия рекомендует изменить процесс избрания председателя ЦИК Грузии и увеличить число голосов необходимых для его избрания с 76 до 100.

Видит ЦИК проблемы и в назначенных парламентом кандидатах. По мнению комиссии, низкий проходной барьер в парламенте для кандидатов автоматически означает, что все члены комиссии будут представлять по факту интересы правящей партии.

Чтобы избежать этого, комиссия предлагает разработать альтернативный механизм, который усилит доверие общества к ЦИК.

"Этот момент приобретает еще большее значение в условиях, когда соотношение беспартийных членов ЦИК и назначенных правящей партией членов комиссии, по сравнению с назначенными оппозицией, остается таким же, как в действующем законе, поскольку правящая партия фактически обладает властью назначать абсолютное большинство всех членов ЦИК", – говорится в заключении.

Не устроил международные организации и принцип формирования окружных комиссий, а также увеличение числа членов в каждой из них. По мнению Венецианской комиссии, проблема окружных комиссий заключается в недоверии общества из-за туманных критериев отбора.

Международный институт предлагает усовершенствовать отбор и усложнить его проведением открытых собеседований и изменением критериев для кандидатов.

Критике комиссия подвергла и условия трехлетнего опыта работы на выборах для наблюдательских организаций. По ее мнению, эта норма вводит неоправданные ограничения и фактически исключает появление новых организаций, которые могут наблюдать за выборами в будущем.

Предложенные поправки

Согласно законопроекту, Центральная избирательная комиссия будет состоять из 17 человек вместо 11, как это предусмотрено действующим законодательством.

При этом из 17 членов комиссии восемь будет назначать парламент по представлению президента Грузии сроком на пять лет, а девять – партии.

Представить члена ЦИК могут партии, которые участвовали в парламентских выборах и получили депутатские мандаты или получают финансирование из бюджета Грузии, а также партии, имеющие как минимум одного действующего члена парламента.

Если партий будет больше девяти, то приоритетными будут те партии, которые получают больше финансирования. В действующем законодательстве представительство партий в ЦИК зависит только от наличия у партий представительства в парламенте.

Меняется и принцип выбора председателя ЦИК – кандидатуру будет представлять президент из выбранных парламентом членов ЦИК, а после за него должны проголосовать не менее двух третей членов комиссии. В действующем законодательстве у ЦИК есть выбор из трех кандидатов, представляемых также президентом Грузии.

Решения ЦИК будет принимать большинством голосов, как это и прописано в действующей версии Избирательного кодекса. Исключения составят лишь вопросы по выборам – упразднение результатов голосования, пересчет голосов и так далее. А вот для принятия вопросов по выборам, согласно новой версии проекта, понадобится согласие не менее двух третей членов ЦИК.

Согласно поправкам, увеличится и состав окружных комиссий с 11 до 17, при этом восемь членов комиссии будет назначать ЦИК Грузии, как и раньше, а партии получат право назначить к выборам девять представителей вместо шести.

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