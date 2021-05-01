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Михаил Саакашвили, архивное фото

Михаил Саакашвили утверждает, что ЕСПЧ принял его иски против Грузии

© AP Photo / Monika Scislowska
Политика
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал на своей странице в Facebook, что Европейский суд по правам человека якобы принял его иски против Грузии к рассмотрению.

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Иски касаются уголовных дел против Саакашвили в Грузии. В интервью телеканалу TV Pirveli он рассказал, что в отношении него были нарушены две статьи Конвенции по правам человека – "право на справедливое судебное разбирательство" и " пределы использования ограничений в отношении прав".

По его словам, ЕСПЧ уже отправил властям Грузии вопросы по его делам.

"Речь идет о двух делах – деле об избиении Валерия Гелашвили и деле о помиловании", – пояснил телеканалу адвокат Саакашвили Георгий Чивиашвили.

Как отметил адвокат, оба обвинения построены на косвенных доказательствах и не имеют правовых оснований.

Между тем на сайте ЕСПЧ нет официального подтверждения о принятии иска Саакашвили к рассмотрению.

По делу о помиловании Саакашвили был приговорен в Грузии к трем годам лишения свободы. Суд постановил, что собранные по делу доказательства свидетельствуют о том, что помиловав осужденных по делу об убийстве сотрудника "Банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, Саакашвили выполнил данное им ранее обещание, и это нарушило права членов семьи пострадавшего и государственные интересы Грузии.

Михаил Саакашвили
© Sputnik / STRINGER
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По делу об избиении Гелашвили Саакашвили был приговорен к шести годам лишения свободы. По версии следствия, Саакашвили дал приказ избить Гелашвили, после того как ему не понравилась его статья в газете.

Помимо этих двух дел, против Саакашвили в Грузии на рассмотрении судов находится еще ряд уголовных дел, в том числе о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и отмывании денег.

Саакашвили покинул Грузию в дни вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

Теги:
Михаил Саакашвили, Грузия

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