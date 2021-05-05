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Города мира. Баку

Визит премьера Грузии в Баку станет новым импульсом в отношениях двух стран – посол

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (598)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210505/251646660/Vizit-premera-Gruzii-v-Baku-stanet-novym-impulsom-v-otnosheniyakh-dvukh-stran---posol.html

Премьер-министр Грузии в ходе своего визита в Баку встретится с первыми лицами Азербайджана и обсудит широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Баку послужит новым импульсом для развития отношений между двумя странами, считает чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджанской Республике Зураб Патарадзе.

Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом Азербайджан 5 мая>>

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду, 5 мая, совершит однодневный официальный визит в Баку. Первая встреча в рамках визита состоится с президентом Азербайджана. Ильхам Алиев примет Гарибашвили во дворце "Загульба". Запланирована и встреча главы правительства Грузии со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым, а также со спикером парламента Сахибой Гафаровой.

По словам посла, на встречах в Баку будет обсужден широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе торгово-экономические и культурно-гуманитарные направления сотрудничества.

Граница Грузии с Азербайджаном. Монастырский комплекс Давид Гареджи
© Sputnik / STRINGER
Как идет процесс делимитации грузино-азербайджанской границы
"Это очень важный визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан. Запланированы встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с премьер-министром и спикером парламента. Будет обсуждаться весь комплекс вопросов в политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях. Уверен, что визит придаст новый импульс отношениям двух стран", – заявил Патарадзе.

Дипломат коснулся и очень актуального для Грузии и Азербайджана вопроса демаркации-делимитации азербайджано-грузинской границы, отметив, что не исключает, что он тоже будет предметом обсуждения в ходе визита грузинского премьера.

"Что касается вопроса демаркации-делимитации нашей границы, то два года назад в Баку состоялась встреча комиссии, еще одну встречу планировалось провести в Тбилиси, но пандемия помешала этому. Я думаю, что в ближайшее время состоится еще одно заседание комиссии, на котором стороны обсудят этот вопрос. Я уверен, что этот вопрос будет решен так, как надлежит двум дружественным странам, стратегическим партнерам", – сказал Патарадзе.

Грузия и Азербайджан имею несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.

Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта и энергетики, производства, логистики.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (598)
Теги:
Визит, Ираклий Гарибашвили, Азербайджан, Грузия

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