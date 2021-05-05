В Баку состоялась встреча премьера Грузии и президента Азербайджана

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе своего визита в Баку первую встречу провел с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Ильхам Алиев принимал Ираклия Гарибашвили во дворце "Загульба".

Глава правительства Грузии поблагодарил президента Азербайджана за теплый прием и пригласил его посетить Тбилиси в удобное для него время.

"Я хотел бы вспомнить слова, сказанные вашим отцом Гейдаром Алиевым в Тбилиси. Он сказал, что наше соседство предопределено судьбой. Соседство грузинского и азербайджанского народов – это наша судьба. Таким образом, мы взаимосвязаны и взаимозависимы. Как вы отметили, мы реализовали важные исторические проекты и мы целеустремлены продолжить в таком же направлении. Давайте вместе осуществлять больше проектов, которые укрепят наши отношения", – сказал Ираклий Гарибашвили.

Со своей стороны Ильхам Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством с Грузией в реализации масштабных проектов.

"Мы благодарим правительство Грузии за неустанную поддержку в реализации проектов. Все эти инициативы оставили в нашей истории успешный след. Я уверен, что так будет и в будущем. Сегодня мы рассмотрим достигнутые результаты и запланируем дальнейшие шаги", – сказал президент Алиев.

Грузинский премьер прибыл в Баку утром в среду, 5 мая. В аэропорту его встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

В программе однодневного визита премьер-министра Грузии также встречи с азербайджанским коллегой Али Асадовым и спикером парламента (Милли Меджлиса) Сахибой Гафаровой.

В поездке Гарибашвили сопровождает глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта и энергетики, производства, логистики.

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