В Баку состоялась встреча премьера Грузии и президента Азербайджана

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе своего визита в Баку первую встречу провел с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Ильхам Алиев принимал Ираклия Гарибашвили во дворце "Загульба".