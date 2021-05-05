Посол ЕС в Грузии поинтересовался, как продвигается вопрос амнистии в парламенте

Перед парламентом Грузии стоит сложная задача – из двух законопроектов об амнистии, представленных большинством и оппозицией, выбрать один за основу

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Значение соглашения по выходу из политического кризиса и его выполнение сторонами обсудил посол ЕС в Грузии Карл Харцель с новоизбранным спикером парламента Кахой Кучава в среду.

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Документ "Будущий путь Грузии", предложенный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в качестве компромиссного соглашения между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией, был подписан большинством участников переговоров 19 апреля.

Европейский диплома отметил, насколько важно продолжить дальнейшее рассмотрение в парламенте законопроектов об амнистии по событиям 20-21 июня 2019 года, представленных оппозицией и правящей партией. При этом он воздержался оценивать как один, так и другой вариант законопроекта.

"Насколько нам известно, на данный момент в парламент представлены на дальнейшее рассмотрение два законопроекта. Прежде всего хочу отметить, что продолжение начатых дебатов по этому вопросу [амнистии] в парламенте имеет решающее значение", – сказал Харцель.

Что касается выплаты Евросоюзом залога за лидера "Национального движения" Нику Мелия в размере 40 тысяч лари (более 12 тысяч долларов), то, по словам дипломата, этот вопрос обсуждается.

"Этот вопрос сейчас обсуждается. Посмотрим, как продолжится обсуждение в ближайшие дни", Ю сказал Харцель.

Лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия был арестован 23 февраля 2021 года после того, как отказался повторно выплачивать залог. Ему предъявлено обвинение в организации и участии в массовом насилии и попытке штурма парламента.

Несмотря на гарантии освобождения, "Единое национальное движение" отказывается подписывать соглашение и входить в парламент до тех пор, пока не увидит своего лидера на свободе.

Амнистия участников событий 20-21 июня, которые привлечены к уголовной ответственности за попытку взять штурмом парламент и сопротивление полиции, является одним из главных пунктов соглашения, подписанного властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.

В парламенте Грузии сразу после майских каникул будут зарегистрированы два варианта законопроекта об амнистии – один разработан большинством, а второй – оппозицией.

Версии документов правящей партии и оппозиции немного отличаются, у сторон разное видение самого процесса амнистии. Власти хотят, чтобы амнистия коснулась всех фигурантов дела, в том числе и полицейских.

Оппозиция же в первую очередь предлагает амнистировать тех, кто привлечен к уголовной ответственности за организацию группового насилия и участие в нем. Среди обвиняемых в этом списке помимо обычных активистов – лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия, который сейчас находится в предварительном заключении.

Кроме того, оппозиция соглашается на амнистию и обвиняемых в превышении служебных полномочий в ночь на 21 июня полицейских, но против освобождения от ответственности тех лиц, которые занимали политические должности и отдавали им приказы.

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