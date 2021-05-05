О чем говорили Гарибашвили и Алиев в Баку?

Глава правительства Грузии поблагодарил президента Азербайджана за теплый прием и пригласил его посетить Тбилиси в удобное для него время

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Комиссии по делимитации и демаркации грузинско-азербайджанской границы скоро возобновят работу, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после завершения официального визита в Баку.

В рамках своего однодневного визита Гарибашвили встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с азербайджанским коллегой Али Асадовым и спикером парламента (Милли Меджлиса) Сахибой Гафаровой.

"У нас многолетняя история плодотворного сотрудничества. Мы мотивированы вместе реализовать еще больше проектов. Также мы рассмотрели ситуацию в регионе. В том числе вопросы безопасности. Коснулись практически всех вопросов, которые стоят между странами, в том числе тему Давид-Гареджи. И мы договорились, что диалог продолжится, ускорится и очень скоро разрешится, как и соответствует нашим братским и дружеским отношениям. Комиссии очень скоро продолжат работу, детали станут известны позднее", – сказал Гарибашвили.

Как сообщил Гарибашвили, со спикером и премьером Азербайджана он рассмотрел в том числе и экономические вопросы. Было решено, что стороны должны активизировать работу в плане инвестиций, что особенно важно в постпандемический период.

В заключении премьер Грузии поблагодарил президента и все азербайджанское правительство за теплый прием и получил обещание от Алиева, что тот посетит Тбилиси.

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров. Страны имеют несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.

Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-марте 2021 года составил около 250,3 миллиона долларов.

Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. Страны участвуют в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.

Дипломатические отношения страны установили 18 ноября 1992 года.