Известный грузинский бизнесмен Леван Васадзе идет в политику спасать страну

На политической шахматной доске появляется еще одна тяжеловесная фигура - Леван Васадзе давно уже обрел славу главного блюстителя морали в Грузии

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Известный блюститель морали и грузинских традиций, бизнесмен Леван Васадзе решил идти в политику и создать свое политическое движение "Нация".

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О своих политических планах Васадзе рассказал на пресс-конференции в четверг. Бизнесмен признался, что данное решение далось ему тяжело.

"Главной причиной такого решения было то, что страна находится в состоянии перманентного кризиса, как в политическом, экономическом, культурном, социальном, так и в идеологическом плане", - заявил Васадзе.

При этом бизнесмен отметил, что не рассчитывает на устранение этих вызовов в одиночку и рассчитывает на поддержку.

"Хаос, атмосфера взаимной ненависти, безысходность, несправедливость, беззаконие, страх закончатся, и страна наконец выйдет на ту траекторию своего развития, которую она заслуживает", - отметил он.

Васадзе является активным критиком Запада, защитником патриархальных ценностей и сторонником пророссийского курса. Миллионер сделал свое состояние в России.

Васадзе воспитывает восьмерых детей - у него четыре девочки и четыре мальчика. Судя по фотографиям, которые периодически выкладывает в соцсети его супруга Нино Дурглишвили, детей растят в традиционной атмосфере. Никаких гаджетов и исключительно национальная одежда. Занимаются дети регби и балетом.

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