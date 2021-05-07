00:28 08 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1450
  • 100 RUB4.6319
  • USD3.4324
Поиск
Саломе Зурабишвили

Вето не будет: президент Грузии пояснила, почему отказала оппозиции

photo: Sputnik / Stringer
Политика
Получить короткую ссылку
15012
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/16/251232244.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210507/251668827/Veto-ne-budet-prezident-Gruzii-poyasnila-pochemu-otkazala-oppozitsii.html

Оппозиция видит в новом законопроекте повод для репрессий участников акций протеста в Грузии, поэтому просила президента наложить вето на поправки

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не удовлетворит просьбу оппозиции и не наложит вето на поправки в Кодекс административных правонарушений, об этом глава государства заявила на брифинге в пятницу.

Бадри Джапаридзе, Ника Мелия и лидеры объединенной оппозиции в офисе Единого нацдвижения
© Sputnik / STRINGER
Скандальные поправки парламента Грузии: оппозиция требует вето

Парламент Грузии утвердил поправки в Кодекс административных правонарушений, которые предусматривают ужесточение наказания за мелкое хулиганство и сопротивление полиции в конце апреля. До принятия проекта свое недовольство законопроектом выразила парламентская оппозиция, которая попросила президента Грузии наложить вето на поправки. По их словам, они противоречат принципам свободы слова и направлены против участников антиправительственных митингов.

"В этом конкретном случае правовой основы для вето было недостаточно, но в будущем такой процесс, который включает информирование и согласование позиций каждого, позволит президенту эффективно использовать этот инструмент в случае необходимости", – заявила Зурабишвили.

По словам президента, новые поправки не противоречат Конституции, не могут считаться нарушением правовых принципов или пренебрежением какими-либо международными стандартами.

Зурабишвили отметила, что разделяет некоторые аргументы оппозиции. В частности, в то время, когда общественность ждет инициирования трех основных законов по соглашению от 19 апреля – амнистии, судебной реформы и реформы избирательного кодекса – ускоренное принятие поправок, по ее словам, можно считать политически несвоевременным.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии ужесточают наказание за хулиганство и сопротивление полиции

Кроме того, президент отметила, что те оппозиционные депутаты, которые в итоге соглашения вошли в парламент, должны были максимально участвовать в законотворческой работе.

"Этот процесс требовал большей коммуникации, в том числе с общественностью, чтобы граждане знали об изменениях в законе. Недостаток коммуникации по таким вопросам, которые касаются прав человека и взаимоотношений граждан с правоохранительными органами, наносит ущерб всем, поскольку вызывает недоверие. Такой деликатный вопрос требует участия всех и широкого обсуждения", - отметила президент.

До принятия решения президент провела встречи как с парламентской оппозицией, так и с инициаторами законопроекта и выслушала аргументы обеих сторон. Сегодня во Дворце Орбелиани Зурабишвили встретилась с премьером Ираклием Гарибашвили, лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе, министром МВД Вахтангом Гомелаури, а также главой МИД Давидом Залкалиани.

Что предполагают поправки

Согласно принятым поправкам, в случае повторного совершения такого нарушения, как мелкое хулиганство, наказание будет в виде штрафа от 1,5 до 2 тысяч лари (около 430-580 долларов) либо административного заключения на срок от 7 до 15 дней.

Полиция задерживает активистов оппозиции на акции протеста, архивное фото
© AFP / VANO SHLAMOV
Наказания за нарушения на акциях в Грузии стали более строгими

В первый раз наказание за то же нарушение представляет собой штраф в размере от 500 до 1 000 лари (около 145-290 долларов) либо административное заключение на срок до 15 дней.

Кроме того, меняются штрафы и за неподчинение требованию представителей органов правопорядка. В действующей на сегодня версии закона за это правонарушение предусмотрено наказание либо в виде штрафа в размере от 1 до 4 тысяч лари (порядка 290 - 1 350 долларов), либо в виде заключения на срок до 15 дней.

По новой версии закона, в случае правонарушения в первый раз будет предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 до 3 тысяч лари (порядка 580-860 долларов) либо административное заключения до 15 дней, а при повторном нарушении – в виде штрафа от 3,5 до 4 тысяч лари либо ареста на срок от 10 до 15 дней.

Теги:
Саломе Зурабишвили

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Брусчатые мостовые Тбилиси - люди идут по крутому подъему в Абанотубани
Грузинская брусчатка: атрибут истории и яркий штрих современности – фото
А тут тишина…: Вторая мировая война глазами ветерана из Грузии - видео
"А тут тишина…": Вторая мировая война глазами ветерана из Грузии - видео
Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться