Вето не будет: президент Грузии пояснила, почему отказала оппозиции

Оппозиция видит в новом законопроекте повод для репрессий участников акций протеста в Грузии, поэтому просила президента наложить вето на поправки

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не удовлетворит просьбу оппозиции и не наложит вето на поправки в Кодекс административных правонарушений, об этом глава государства заявила на брифинге в пятницу.

Парламент Грузии утвердил поправки в Кодекс административных правонарушений, которые предусматривают ужесточение наказания за мелкое хулиганство и сопротивление полиции в конце апреля. До принятия проекта свое недовольство законопроектом выразила парламентская оппозиция, которая попросила президента Грузии наложить вето на поправки. По их словам, они противоречат принципам свободы слова и направлены против участников антиправительственных митингов.

"В этом конкретном случае правовой основы для вето было недостаточно, но в будущем такой процесс, который включает информирование и согласование позиций каждого, позволит президенту эффективно использовать этот инструмент в случае необходимости", – заявила Зурабишвили.

По словам президента, новые поправки не противоречат Конституции, не могут считаться нарушением правовых принципов или пренебрежением какими-либо международными стандартами.

Зурабишвили отметила, что разделяет некоторые аргументы оппозиции. В частности, в то время, когда общественность ждет инициирования трех основных законов по соглашению от 19 апреля – амнистии, судебной реформы и реформы избирательного кодекса – ускоренное принятие поправок, по ее словам, можно считать политически несвоевременным.

Кроме того, президент отметила, что те оппозиционные депутаты, которые в итоге соглашения вошли в парламент, должны были максимально участвовать в законотворческой работе.

"Этот процесс требовал большей коммуникации, в том числе с общественностью, чтобы граждане знали об изменениях в законе. Недостаток коммуникации по таким вопросам, которые касаются прав человека и взаимоотношений граждан с правоохранительными органами, наносит ущерб всем, поскольку вызывает недоверие. Такой деликатный вопрос требует участия всех и широкого обсуждения", - отметила президент.

До принятия решения президент провела встречи как с парламентской оппозицией, так и с инициаторами законопроекта и выслушала аргументы обеих сторон. Сегодня во Дворце Орбелиани Зурабишвили встретилась с премьером Ираклием Гарибашвили, лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе, министром МВД Вахтангом Гомелаури, а также главой МИД Давидом Залкалиани.

Что предполагают поправки

Согласно принятым поправкам, в случае повторного совершения такого нарушения, как мелкое хулиганство, наказание будет в виде штрафа от 1,5 до 2 тысяч лари (около 430-580 долларов) либо административного заключения на срок от 7 до 15 дней.

В первый раз наказание за то же нарушение представляет собой штраф в размере от 500 до 1 000 лари (около 145-290 долларов) либо административное заключение на срок до 15 дней.

Кроме того, меняются штрафы и за неподчинение требованию представителей органов правопорядка. В действующей на сегодня версии закона за это правонарушение предусмотрено наказание либо в виде штрафа в размере от 1 до 4 тысяч лари (порядка 290 - 1 350 долларов), либо в виде заключения на срок до 15 дней.

По новой версии закона, в случае правонарушения в первый раз будет предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 до 3 тысяч лари (порядка 580-860 долларов) либо административное заключения до 15 дней, а при повторном нарушении – в виде штрафа от 3,5 до 4 тысяч лари либо ареста на срок от 10 до 15 дней.