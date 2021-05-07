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Ника Мелия и его соратники по партии в офисе Единого нацдвижения 18 февраля 2021 года

Евросоюз внес залог за лидера "Нацдвижения", пишут СМИ

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210507/251668861/SMI-Evrosoyuz-vnes-zalog-za-lidera-Natsdvizheniya.html

По данным грузинских СМИ, выхода лидера крупнейшей оппозиционной партии Ники Мелия на свободу можно ждать в ближайшую неделю

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Евросоюз внес залог в размере 40 тысяч лари (11,7 тысячи долларов) за председателя самой крупной оппозиционной партии "Единое Национальное движение" Нику Мелия, сообщает телеканал Formula.

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photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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Мелия был арестован 23 февраля 2021 года после того, как отказался повторно выплачивать залог. Ему предъявлено обвинение в организации и участии в массовом насилии и попытке штурма парламента.

Как сообщает телеканал со ссылкой на источники, Мелия, возможно, покинет пенитенциарное учреждение №12 в городе Рустави до 13 мая.

"Это выкуп, который цивилизованный мир заплатит за то, чтобы Мелия вышел из тюрьмы", – заявил член ЕНД Георгий Ботковели после посещения Мелия в тюрьме в пятницу.

Вопрос выплаты залога со стороны Европейского Союза стоит в повестке дня после того, как правительство Грузии и некоторые оппозиционные лидеры 19 апреля подписали документ, предложенный президентом ЕС Шарлем Мишелем.

Портрет Ники Мелия на транспаранте протестующих
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно документу, Мелия должен покинуть тюрьму по закону об амнистии, также рассматривается вопрос об его освобождении под залог.

Несмотря на гарантии освобождения, "Единое национальное движение" отказывается подписывать соглашение и входить в парламент до тех пор, пока не увидит своего лидера на свободе.

Амнистия участников событий 20-21 июня, которые привлечены к уголовной ответственности за попытку взять штурмом парламент и сопротивление полиции, является одним из главных пунктов соглашения, подписанного властями и оппозицией при посредничестве Шарля Мишеля.

В парламенте Грузии сразу после майских каникул будут зарегистрированы два варианта законопроекта об амнистии – один разработан большинством, а второй – оппозицией.

Версии документов правящей партии и оппозиции немного отличаются, у сторон разное видение самого процесса амнистии. Власти хотят, чтобы амнистия коснулась всех фигурантов дела, в том числе и полицейских.

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photo: Sputnik / Stringer
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Оппозиция же в первую очередь предлагает амнистировать тех, кто привлечен к уголовной ответственности за организацию группового насилия и участие в нем. Среди обвиняемых в этом списке помимо обычных активистов – лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия, который сейчас находится в предварительном заключении.

Кроме того, оппозиция соглашается на амнистию и обвиняемых в превышении служебных полномочий в ночь на 21 июня полицейских, но против освобождения от ответственности тех лиц, которые занимали политические должности и отдавали им приказы.

Теги:
Единое Нацдвижение, Евросоюз, Ника Мелия

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