Евросоюз внес залог за лидера "Нацдвижения", пишут СМИ

По данным грузинских СМИ, выхода лидера крупнейшей оппозиционной партии Ники Мелия на свободу можно ждать в ближайшую неделю

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Евросоюз внес залог в размере 40 тысяч лари (11,7 тысячи долларов) за председателя самой крупной оппозиционной партии "Единое Национальное движение" Нику Мелия, сообщает телеканал Formula.

Мелия был арестован 23 февраля 2021 года после того, как отказался повторно выплачивать залог. Ему предъявлено обвинение в организации и участии в массовом насилии и попытке штурма парламента.

Как сообщает телеканал со ссылкой на источники, Мелия, возможно, покинет пенитенциарное учреждение №12 в городе Рустави до 13 мая.

"Это выкуп, который цивилизованный мир заплатит за то, чтобы Мелия вышел из тюрьмы", – заявил член ЕНД Георгий Ботковели после посещения Мелия в тюрьме в пятницу.

Вопрос выплаты залога со стороны Европейского Союза стоит в повестке дня после того, как правительство Грузии и некоторые оппозиционные лидеры 19 апреля подписали документ, предложенный президентом ЕС Шарлем Мишелем.

Согласно документу, Мелия должен покинуть тюрьму по закону об амнистии, также рассматривается вопрос об его освобождении под залог.

Несмотря на гарантии освобождения, "Единое национальное движение" отказывается подписывать соглашение и входить в парламент до тех пор, пока не увидит своего лидера на свободе.

Амнистия участников событий 20-21 июня, которые привлечены к уголовной ответственности за попытку взять штурмом парламент и сопротивление полиции, является одним из главных пунктов соглашения, подписанного властями и оппозицией при посредничестве Шарля Мишеля.

В парламенте Грузии сразу после майских каникул будут зарегистрированы два варианта законопроекта об амнистии – один разработан большинством, а второй – оппозицией.

Версии документов правящей партии и оппозиции немного отличаются, у сторон разное видение самого процесса амнистии. Власти хотят, чтобы амнистия коснулась всех фигурантов дела, в том числе и полицейских.

Оппозиция же в первую очередь предлагает амнистировать тех, кто привлечен к уголовной ответственности за организацию группового насилия и участие в нем. Среди обвиняемых в этом списке помимо обычных активистов – лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия, который сейчас находится в предварительном заключении.

Кроме того, оппозиция соглашается на амнистию и обвиняемых в превышении служебных полномочий в ночь на 21 июня полицейских, но против освобождения от ответственности тех лиц, которые занимали политические должности и отдавали им приказы.