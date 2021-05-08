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Ника Мелия и лидеры объединенной оппозиции на брифинге в офисе ЕНД

Залог за лидера "Нацдвижения" Нику Мелия выплачен: когда он выйдет на свободу?

© AFP / VANO SHLAMOV
Политика
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Выплата залога не означает автоматического освобождения Мелия, так как 18 февраля Тбилисский городской суд изменил для Мелия меру пресечения на заключение

ТБИЛИСИ, 8 мая - Sputnik. Залог за лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия выплачен, деньги выделил фонд Евросоюза. Эту информацию подтвердила миссия ЕС в Грузии.

Вахтанг Гомелаури
photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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Мелия был арестован 23 февраля 2021 года после того, как отказался повторно выплачивать залог в размере 40 тысяч лари. Ему предъявлено обвинение в организации группового насилия и попытке штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года.

"Сегодня был выплачен залог в размере 40 тысяч лари для освобождения Мелия из предварительного заключения, что следует из контекста соглашения, подписанного партиями 19 апреля 2021 года при посредничестве ЕС", – говорится в заявлении на странице миссии в соцсети Facebook.

По данным миссии, деньги на залог выделил Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy), а внесла его на счет Ассоциация молодых юристов.

Выплата залога не означает автоматического освобождения Мелия, так как 18 февраля Тбилисский городской суд изменил для Мелия меру пресечения на заключение.

Единое национальное движение
© Sputnik / STRINGER
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Теперь для освобождения лидера "Нацдвижения" понадобится новое решение суда. Ранее свою готовность ходатайствовать об освобождении Мелия до приговора в случае уплаты залога подтвердила прокуратура Грузии.

Ближайшее заседание по делу Мелия назначено на 13 мая.

Однако освобождение из предварительного заключения для Мелия не означает прекращения уголовного преследования.

В парламенте для этого готовится проект амнистии для всех осужденных и обвиняемых за события июня 2019 года, когда массовая акция протеста переросла в столкновения с полицией и попытку штурма парламента.

В парламенте Грузии сразу после майских каникул будут зарегистрированы два варианта законопроекта об амнистии – один разработан большинством, а второй – оппозицией.

Версии документов правящей партии и оппозиции немного отличаются, у сторон разное видение самого процесса амнистии. Власти хотят, чтобы амнистия коснулась всех фигурантов событий, в том числе и полицейских, а также настаивают на том, чтобы амнистированные сами давали согласие на амнистию.

Оппозиция же в первую очередь предлагает амнистировать тех, кто привлечен к уголовной ответственности за организацию группового насилия и участие в нем.

Кроме того, оппозиция соглашается на амнистию и обвиняемых в превышении служебных полномочий в ночь на 21 июня полицейских, но против освобождения от ответственности тех лиц, которые занимали политические должности и отдавали им приказы.

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Теги:
Политика, Грузия, Ника Мелия

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