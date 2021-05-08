Генпрокуратура Грузии не будет препятствовать освобождению Ники Мелия

Несмотря на это, освобождение из предварительного заключения для Мелия не означает прекращения уголовного преследования

ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Генпрокуратура Грузии обратится в суд с ходатайством об освобождении лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ники Мелия, сообщает пресс-служба ведомства.

За Мелия залог в размере 40 тысяч лари 8 мая выплатил фонд Евросоюза.

"Как только мы получим официальный документ о зачислении суммы, и эта сумма отразится на счете, прокуратура обратится в суд с ходатайством об освобождении Мелия", – говорится в сообщении.

Между тем председатель НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии", которая по просьбе ЕС осуществляла процесс выплаты, сообщил журналистам, что организация уже отправила в прокуратуру официальный документ о выплате залога.

Теперь же, как пояснил адвокат Мелия Георгий Кондахашвили, решение о смене меры пресечения должен принять суд.

"Я не знаю какой путь выберет прокуратура – смена меры пресечения или освобождение без новой меры пресечения, но теперь все зависит от нее", – сказал Кондахашвили.

Мелия был арестован 23 февраля 2021 года после того, как отказался повторно выплачивать залог в размере 40 тысяч лари. Ему предъявлено обвинение в организации группового насилия и попытке штурма парламента в ночь на 21 июня 2019. Ближайшее заседание по делу Мелия назначено на 13 мая.

Однако освобождение из предварительного заключения для Мелия не означает прекращения уголовного преследования.

В парламенте для этого готовится проект амнистии для всех осужденных и обвиняемых за события июня 2019 года, когда массовая акция протеста переросла в столкновения с полицией и попытку штурма парламента.