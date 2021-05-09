20:04 09 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1450
  • 100 RUB4.6319
  • USD3.4324
Поиск
Здание главной прокуратуры Грузии

Прокуратура Грузии обратилась в суд для смены меры пресечения для Мелия

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
18801
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210509/251685039/Prokuratura-Gruzii-obratilas-v-sud-dlya-smeny-mery-presecheniya-dlya-Meliya.html

Залог за Мелия в размере 40 тысяч лари выделил Европейский фонд для демократии, а внесла его на счет Ассоциация молодых юристов

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством об изменении меры пресечения для председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия и его освобождении из предварительного заключения под залог.

Мелия был арестован 23 февраля 2021 года после того, как отказался повторно выплачивать залог в размере 40 тысяч лари. Ему предъявлено обвинение в организации группового насилия и попытке штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года.

Здание прокуратуры Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
Генпрокуратура Грузии не будет препятствовать освобождению Ники Мелия

Залог за Мелия в размере 40 тысяч лари был выплачен накануне. Деньги на залог выделил Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy), а внесла его на счет Ассоциация молодых юристов.

По данным СМИ, дата проведения судебного процесса по делу Мелия будет объявлена завтра. Решение должна будет принять судья Нино Чахнашвили, которая занимается рассмотрением дела по существу.

Однако освобождение из предварительного заключения для Мелия не означает прекращения уголовного преследования.

Ника Мелия и лидеры объединенной оппозиции на брифинге в офисе ЕНД
© AFP / VANO SHLAMOV
Залог за лидера "Нацдвижения" Нику Мелия выплачен: когда он выйдет на свободу?

В парламенте для этого готовится проект амнистии для всех осужденных и обвиняемых за события июня 2019 года, когда массовая акция протеста переросла в столкновения с полицией и попытку штурма парламента.

В парламенте Грузии сразу после майских каникул будут зарегистрированы два варианта законопроекта об амнистии – один разработан большинством, а второй – оппозицией.

Версии документов правящей партии и оппозиции немного отличаются, у сторон разное видение самого процесса амнистии. Власти хотят, чтобы амнистия коснулась всех фигурантов событий, в том числе и полицейских, а также настаивают на том, чтобы амнистированные сами давали согласие на амнистию.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Ника Мелия, Генеральная прокуратура Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата, люди возлагают цветы
День Победы в Грузии: как праздник 9 Мая отметили в Тбилиси – фото
День Победы в Грузии: память павших почтили 9 мая на воинском кладбище в Тбилиси
Дипломаты секции интересов РФ в Грузии почтили память жертв ВОВ - видео
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться