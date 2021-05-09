Прокуратура Грузии обратилась в суд для смены меры пресечения для Мелия

Залог за Мелия в размере 40 тысяч лари выделил Европейский фонд для демократии, а внесла его на счет Ассоциация молодых юристов

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством об изменении меры пресечения для председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия и его освобождении из предварительного заключения под залог.

Мелия был арестован 23 февраля 2021 года после того, как отказался повторно выплачивать залог в размере 40 тысяч лари. Ему предъявлено обвинение в организации группового насилия и попытке штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года.

Залог за Мелия в размере 40 тысяч лари был выплачен накануне. Деньги на залог выделил Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy), а внесла его на счет Ассоциация молодых юристов.

По данным СМИ, дата проведения судебного процесса по делу Мелия будет объявлена завтра. Решение должна будет принять судья Нино Чахнашвили, которая занимается рассмотрением дела по существу.

Однако освобождение из предварительного заключения для Мелия не означает прекращения уголовного преследования.

В парламенте для этого готовится проект амнистии для всех осужденных и обвиняемых за события июня 2019 года, когда массовая акция протеста переросла в столкновения с полицией и попытку штурма парламента.

В парламенте Грузии сразу после майских каникул будут зарегистрированы два варианта законопроекта об амнистии – один разработан большинством, а второй – оппозицией.

Версии документов правящей партии и оппозиции немного отличаются, у сторон разное видение самого процесса амнистии. Власти хотят, чтобы амнистия коснулась всех фигурантов событий, в том числе и полицейских, а также настаивают на том, чтобы амнистированные сами давали согласие на амнистию.

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