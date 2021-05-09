Грузинские коммунисты провели акцию у резиденции президента страны

Протестующие требуют от президента отказаться от инициативы, согласно которой в парке Ваке в Тбилиси может появиться мемориал погибшим в борьбе за независимость Грузии

ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Представители "Единой Коммунистической партии Грузии" провели акцию протеста у резиденции президента в Тбилиси на улице Атонели.

Собравшиеся принесли с собой красные флаги, портреты Иосифа Сталина и плакаты с надписями "Сталин! Победа! Социализм", "Требуем восстановить дипломатические отношения с Россией". На акции собрались представители партии из разных регионов страны.

© Sputnik / STRINGER День Победы 9 мая 2021 года. Акция коммунистов у резиденции президента Грузии

Протестующие потребовали от президента отказаться от инициативы, согласно которой в парке Ваке в Тбилиси может появиться мемориал погибшим в борьбе за независимость Грузии. Зурабишвили предложила, чтобы мемориал был посвящен памяти всех воинов, которые боролись за независимость с момента прекращения существования Грузинской демократической республики в 1921 году.

© Sputnik / STRINGER День Победы 9 мая 2021 года. Акция коммунистов у резиденции президента Грузии

Участники акции считают, что устанавливать этот памятник рядом с мемориалам погибшим во время Второй мировой войны солдатам недопустимо. По словам одного из лидеров коммунистической партии Грузии Темура Пипия, инициатива президента может служить желанию переписать историю страны.

"Мы думаем, что это делается для того, чтобы переписать историю. Это полное неуважение к 300 тысячам красноармейцев из Грузии, которые пали на полях сражений во Вторую мировую войну", – сказал Sputnik Грузия Темур Пипия.

© Sputnik / STRINGER День Победы 9 мая 2021 года. Акция коммунистов у резиденции президента Грузии

Протестующие подписали письмо на имя премьер-министра Грузии и мэра Тбилиси с требованием отказать президенту в осуществлении ее замысла. В понедельник такое же письмо будет направлено на имя Саломе Зурабишвили.

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