Грузинский политик требует от Германии компенсацию в 5 миллиардов евро

Лейбористская партия готовит законопроект, который распределяет компенсацию в размере пяти миллиардов от Германии потомкам погибших на войне

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Грузия должна потребовать от правительства Германии репарации в размере пяти миллиардов евро за ущерб, понесенный страной в ходе Второй мировой войны, заявил председатель Лейбористской партии Шалва Нателашвили.

По его словам, Лейбористская партия готовит законопроект, согласно которому перечисленная компенсация будет распределена между потомками жертв Второй мировой войны.

Как отметил оппозиционный политик, для того, чтобы освободить Европу и Германию от нацизма во время Второй мировой войны, Грузия принесла самые большие жертвы. По словам Нателашвили, "число погибших из Грузии, учитывая общее количество населения республики, эквивалентно ста миллионам жителей Великобритании".

"Компенсацию получили все страны, кроме нас. Лейбористская партия готовит законопроект, который распределяет компенсацию в размере пяти миллиардов от Германии потомкам погибших на войне, семьям и наследникам участников войны, тем, кто находился в "концентрационных лагерях". Мы обязательно примем этот закон в любом случае", – сказал Нателашвили журналистам .

По словам Нателашвили, если бы не Вторая мировая война, то население Грузии сегодня было бы не менее 12 млн человек.

"Представьте, если бы мы не потеряли полмиллиона производящих, красивых, сильных молодых людей, сегодня Грузия была бы не менее 10-12 миллионов и приблизилась бы к Грузии времен царицы Тамары. Вот какие потери мы понесли", – сказал лидер Лейбористов.

По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.

Сейчас в Грузии в живых остались 263 ветерана ВОВ.

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