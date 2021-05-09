Президент Грузии посетит Северную Македонию

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник, 10 мая, посетит с официальным визитом Северную Македонию, сообщает пресс-служба администрации главы государства.
В рамках официального визита запланированы встречи с высшими должностными лицами Северной Македонии – президентом Стево Пендаровским, председателем Национального собрания (парламента) Талатом Джафери и первым вице-премьер-министром Артаном Груби.
Как сообщают в администрации президента, в ходе официального визита будут подписаны два документа – "Соглашение между правительствами Грузии и Республики Северная Македония об отказе от визовых обязательств" и "Меморандум о сотрудничестве в сфере культуры с Республикой Северная Македония".
Вместе с главой государства в Северную Македонию направится министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани.
Официальный визит президента в Северную Македонию завершится 11 мая.
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