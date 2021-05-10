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Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили прибыла в Северную Македонию

photo: Salome Zourabichvili / FB
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (600)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210510/251690117/Salome-Zurabishvili-pribyla-v-Severnuyu-Makedoniyu.html

В Скопье президент Грузии подпишет два документа с Северной Македонией - об отказе от визовых обязательств и о сотрудничестве в сфере культуры

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с официальным визитом Северную Македонию, сообщает администрация главы государства.

Самолет с президентом Грузии приземлился в Скопье около часа назад.

В рамках официального визита запланированы встречи Зурабишвили с высшими должностными лицами Северной Македонии – президентом Стево Пендаровским, председателем Национального собрания (парламента) Талатом Джафери и первым вице-премьер-министром Артаном Груби.

Как сообщают в администрации президента, в ходе официального визита будут подписаны два документа – "Соглашение между правительствами Грузии и Республики Северная Македония об отказе от визовых обязательств" и "Меморандум о сотрудничестве в сфере культуры с Республикой Северная Македония".

Саломе Зурабишвили сопровождает министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани.

Официальный визит президента Грузии в Северную Македонию завершится 11 мая.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (600)
Теги:
Визит, Македония, Президент Грузии, Грузия

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