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Акция протеста оппозиции у Руставской тюрьмы в поддержку Ники Мелия 4 марта 2021 года

Сторонники Мелия ждут его освобождения у тюрьмы в Рустави

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (416)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210510/251691042/Storonniki-Meliya-zhdut-ego-osvobozhdeniya-u-tyurmy-v-Rustavi.html

Тбилисский городской суд во второй половине дня рассмотрит ходатайство прокуратуры об освобождении лидера "Национального движения" под залог и, скорее всего, удовлетворит его

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" и молодежного крыла партии собрались у Руставской тюрьмы №12, где в предварительном заключении находится их лидер Ника Мелия.

Суд рассмотрит дело Мелия сегодня: лидер оппозиционной партии может выйти на свободу>>

Они съехались сюда в ожидании освобождения своего лидера - сегодня во второй половине дня Тбилисский городской суд рассмотрит ходатайство прокуратуры об освобождении Мелия под залог.

Залог за Мелия в размере 40 тысяч лари выплатил Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy), зачислив сумму на счет Ассоциации молодых юристов Грузии.

Здание главной прокуратуры Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Мы ждем освобождения Ники Медия под залог Евросоюза... После того, как председатель нашей партии будет освобожден из заложников, политсовет определится с дальнейшей стратегией нашей борьбы. Какое решение будет принято по поводу подписания документа (предложенного правящей партии и оппозиции президентом Евросовета Шарлем Мишелем - ред.), входа в парламент, мы проинформируем вас очень скоро, сразу как только Ника Мелия будет на свободе", - заявил журналистам член партии ЕНД Леван Хабеишвили.

Мелия был арестован 23 февраля 2021 года после того, как отказался повторно выплачивать залог в размере 40 тысяч лари. Ему предъявлено обвинение в организации группового насилия и попытке штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года.

Однако освобождение из предварительного заключения для Мелия не означает прекращения уголовного преследования.

В парламенте для этого готовится проект амнистии для всех осужденных и обвиняемых за события 20-21 июня 2019 года, когда массовая акция протеста переросла в столкновения с полицией и попытку штурма парламента.

В парламенте Грузии сразу после майских каникул будут зарегистрированы два варианта законопроекта об амнистии – один разработан большинством, а второй – оппозицией.

Версии документов правящей партии и оппозиции немного отличаются, у сторон разное видение самого процесса амнистии. Власти хотят, чтобы амнистия коснулась всех фигурантов событий, в том числе и полицейских, а также настаивают на том, чтобы амнистированные сами давали согласие на амнистию. Какой из них ни был бы принят, выходить на свободу по амнистии Ника Мелия отказывается.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (416)
Теги:
Тюрьма, Ника Мелия, Грузия

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