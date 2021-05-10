Сторонники Мелия ждут его освобождения у тюрьмы в Рустави

Тбилисский городской суд во второй половине дня рассмотрит ходатайство прокуратуры об освобождении лидера "Национального движения" под залог и, скорее всего, удовлетворит его

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" и молодежного крыла партии собрались у Руставской тюрьмы №12, где в предварительном заключении находится их лидер Ника Мелия.

Суд рассмотрит дело Мелия сегодня: лидер оппозиционной партии может выйти на свободу>>

Они съехались сюда в ожидании освобождения своего лидера - сегодня во второй половине дня Тбилисский городской суд рассмотрит ходатайство прокуратуры об освобождении Мелия под залог.

Залог за Мелия в размере 40 тысяч лари выплатил Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy), зачислив сумму на счет Ассоциации молодых юристов Грузии.

"Мы ждем освобождения Ники Медия под залог Евросоюза... После того, как председатель нашей партии будет освобожден из заложников, политсовет определится с дальнейшей стратегией нашей борьбы. Какое решение будет принято по поводу подписания документа (предложенного правящей партии и оппозиции президентом Евросовета Шарлем Мишелем - ред.), входа в парламент, мы проинформируем вас очень скоро, сразу как только Ника Мелия будет на свободе", - заявил журналистам член партии ЕНД Леван Хабеишвили.

Мелия был арестован 23 февраля 2021 года после того, как отказался повторно выплачивать залог в размере 40 тысяч лари. Ему предъявлено обвинение в организации группового насилия и попытке штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года.

Однако освобождение из предварительного заключения для Мелия не означает прекращения уголовного преследования.

В парламенте для этого готовится проект амнистии для всех осужденных и обвиняемых за события 20-21 июня 2019 года, когда массовая акция протеста переросла в столкновения с полицией и попытку штурма парламента.

В парламенте Грузии сразу после майских каникул будут зарегистрированы два варианта законопроекта об амнистии – один разработан большинством, а второй – оппозицией.

Версии документов правящей партии и оппозиции немного отличаются, у сторон разное видение самого процесса амнистии. Власти хотят, чтобы амнистия коснулась всех фигурантов событий, в том числе и полицейских, а также настаивают на том, чтобы амнистированные сами давали согласие на амнистию. Какой из них ни был бы принят, выходить на свободу по амнистии Ника Мелия отказывается.

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