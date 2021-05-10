Северная Македония для граждан Грузии стала безвизовой страной

Президенты Грузии и Северной Македонии подписали два документа - об отказе от визовых обязательств между двумя странами и сотрудничестве в сфере культуры

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава Северной Македонии Стево Пендаровский подписали Соглашение об отказе от визовых обязательств между двумя странами.

Саломе Зурабишвили прибыла в Скопье сегодня днем.

В рамках официального визита помимо Стево Пендаровского Зурабишвили встретится с председателем Национального собрания (парламента) Талатом Джафери и первым вице-премьер-министром Артаном Груби.

Как заявили главы двух стран на совместной пресс-конференции, подписанное ими соглашение будет способствовать росту числа туристов в обеих странах и выведет отношения между государствами на новый уровень.

"Маленькие государства должны объединить свои усилия, чтобы их голос смогли услышали во всем мире", - сказала Зурабишвили.

По словам президента Грузии, на встрече обсуждались вопросы кибербезопасности, распространения так называемых фейк-ньюсов, углубление экономических отношений и другие представляющие взаимный интерес вопросы.

В ходе визита президента Грузии было подписано еще одно соглашение - Меморандум о сотрудничестве двух стран в сфере культуры.

В свою очередь президент Северной Македонии назвал подписанные соглашения важным этапом в развитии отношений двух стран, а визит Зурабишвили - поводом для углубления дипломатических отношений.

"Оба соглашения помогут углубить сотрудничество в сфере туризма, культуры и экономики. Мы достигнем больших успехов... Мы с президентом Грузии обсудили вопросы внешней политики и вступления Грузии в Европейский Союз", - сказал Пендаровский.

Саломе Зурабишвили пригласила президента Северной Македонии при первой возможности посетить Грузию с ответным визитом.

Как отметили главы двух государств, Саломе Зурабишвили стала первым президентом Грузии, которая посетила Скопье за 30-летний период независимости двух республик.

Визит грузинской делегации в Скопье завершится 11 мая.

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