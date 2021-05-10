19:27 10 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1450
  • 100 RUB4.6319
  • USD3.4324
Поиск
Ника Мелия в офисе Единого нацдвижения 18 февраля 2021 года

Тбилисский суд принял решение освободить Мелия из-под стражи

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (418)
32415
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/12/250926294.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210510/251692341/Lider-samoy-krupnoy-oppozitsionnoy-partii-Gruzii-na-svobode.html

Ника Мелия освобожден под залог в 40 тысяч лари, которые выплатил Евросоюз, поскольку освобождаться по амнистии лидер ЕНД категорически отказывался

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Лидер одной из самых влиятельных оппозиционных партий Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия на свободе.

Сторонники Мелия ждут его освобождения у тюрьмы в Рустави>>

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил меру пресечения Мелия и освободил его из предварительного заключения под залог.

Залог в 40 тысяч лари (11,7 тыс. долларов) за Мелия был внесен 8 мая. Деньги выделил Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy), перечислив их на счет Ассоциации молодых юристов.

Сам Мелия на процессе не присутствовал, поскольку был удален из зала за неуважение к суду.

Ника Мелия
© Sputnik / STRINGER
Суд рассмотрит дело Мелия сегодня: лидер оппозиционной партии может выйти на свободу

«Ника Мелия будет освобожден незамедлительно. Просто бюрократические процедуры могут занять определенное время, несколько минут – примерно полчаса или час», - заявил адвокат Дито Садзаглишвили журналистам после завершения судебного процесса.

Мелия был арестован 23 февраля 2021 года после того, как отказался повторно выплачивать залог в размере 40 тысяч лари. Ему предъявлено обвинение в организации группового насилия и попытке штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года.

Однако освобождение из предварительного заключения для Мелия не означает прекращения уголовного преследования.

В парламенте для этого готовится проект амнистии для всех осужденных и обвиняемых за события июня 2019 года, когда массовая акция протеста переросла в столкновения с полицией и попытку штурма парламента.

В парламенте Грузии сразу после майских каникул будут зарегистрированы два варианта законопроекта об амнистии – один разработан большинством, а второй – оппозицией.

Версии документов правящей партии и оппозиции немного отличаются, у сторон разное видение самого процесса амнистии. Власти хотят, чтобы амнистия коснулась всех фигурантов событий, в том числе и полицейских, а также настаивают на том, чтобы амнистированные сами давали согласие на амнистию.

На свободу Ника Мелия выйдет из руставской тюрьмы №12, где его уже давно ждут соратники по партии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (418)
Теги:
Суд, Ника Мелия, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата, люди возлагают цветы
День Победы в Грузии: как праздник 9 Мая отметили в Тбилиси – фото
Лидер ЕНД Ника Мелия вышел из тюрьмы: как его приветствовали сторонники - видео
Лидер ЕНД Ника Мелия вышел из тюрьмы: как его приветствовали сторонники - видео
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться