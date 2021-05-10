Тбилисский суд принял решение освободить Мелия из-под стражи

Ника Мелия освобожден под залог в 40 тысяч лари, которые выплатил Евросоюз, поскольку освобождаться по амнистии лидер ЕНД категорически отказывался

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Лидер одной из самых влиятельных оппозиционных партий Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия на свободе.

Сторонники Мелия ждут его освобождения у тюрьмы в Рустави>>

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил меру пресечения Мелия и освободил его из предварительного заключения под залог.

Залог в 40 тысяч лари (11,7 тыс. долларов) за Мелия был внесен 8 мая. Деньги выделил Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy), перечислив их на счет Ассоциации молодых юристов.

Сам Мелия на процессе не присутствовал, поскольку был удален из зала за неуважение к суду.

«Ника Мелия будет освобожден незамедлительно. Просто бюрократические процедуры могут занять определенное время, несколько минут – примерно полчаса или час», - заявил адвокат Дито Садзаглишвили журналистам после завершения судебного процесса.

Мелия был арестован 23 февраля 2021 года после того, как отказался повторно выплачивать залог в размере 40 тысяч лари. Ему предъявлено обвинение в организации группового насилия и попытке штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года.

Однако освобождение из предварительного заключения для Мелия не означает прекращения уголовного преследования.

В парламенте для этого готовится проект амнистии для всех осужденных и обвиняемых за события июня 2019 года, когда массовая акция протеста переросла в столкновения с полицией и попытку штурма парламента.

В парламенте Грузии сразу после майских каникул будут зарегистрированы два варианта законопроекта об амнистии – один разработан большинством, а второй – оппозицией.

Версии документов правящей партии и оппозиции немного отличаются, у сторон разное видение самого процесса амнистии. Власти хотят, чтобы амнистия коснулась всех фигурантов событий, в том числе и полицейских, а также настаивают на том, чтобы амнистированные сами давали согласие на амнистию.

На свободу Ника Мелия выйдет из руставской тюрьмы №12, где его уже давно ждут соратники по партии.

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