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Акция протеста Защитников Риони против строительства Намахвани ГЭС 24 апреля 2021 года

Противники Намахвани ГЭС агитируют жителей регионов приехать на акцию в Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (60)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210510/251692523/Protivniki-Namakhvani-GES-agitiruyut-zhiteley-regionov-priekhat-na-aktsiyu-v-Tbilisi.html

По словам организаторов протеста, во время встреч в регионах население сможет лучше понять смысл и цель протеста

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Противники строительства Намахванской ГЭС провели информационную встречу с местными жителями в Кобулети (регион Аджария) и Поти (регион Самегрело) в понедельник.

Строительство Намахвани ГЭС
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По словам организатора акции и одного из лидеров протестного движения Варлама Голетиани, встречи проводятся в преддверии масштабного митинга в Тбилиси, который намечен на 23 мая. Так, считает Голетиани, население регионов сможет лучше понять смысл и цель протеста.

"Люди из разных районов и городов были с нами в палатках и ночевали, эти люди остались там и сегодня. В городах и районах, которые они представляют, они сами организуют встречи с населением, чтобы лучше объяснить людям смысл и цель протеста. Мы решили до 23 мая наладить прямую коммуникацию с людьми там, где сможем", - сказал Варлам Голетиани.

Организаторы протеста уже провели встречи с населением в Гурии.

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© Sputnik / STRINGER
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По словам министра экономики Грузии Натии Турнава, на данном этапе правительство не видит необходимости во встрече с участниками протестных акций.

"Мы не видим необходимости встречаться с противниками строительства Намахвани ГЭС на данном этапе, но наши двери всегда открыты", - сказала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Министр еще раз подтвердила, что плотина не будет построена в ближайшие 12 месяцев, как и предполагает мораторий. За этот период будет продолжено исследование местности специалистами.

Ночная акция протеста против Намахвани ГЭС у здания администрации в Кутаиси 15 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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Уже больше полугода в Грузии не утихают протесты по поводу строительства Намахвани ГЭС. Несмотря на ценность проекта для энергетической независимости страны, движение противников строительства ГЭС набирает обороты. Они видят возможную угрозу всему региону Имерети в случае прорыва будущей плотины. Также им не нравится присутствие в Грузии турецкой компании.

Правительство Грузии 24 апреля объявило мораторий на 12 месяцев на строительство Намахвани ГЭС. Власти заверяют, что плотина не будет возведена до тех пор, пока экологические, геологические и сейсмические исследования не будут заново подтверждены. При этом мораторий не касается других строительных работ в ущелье реки Риони.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (60)
Теги:
Акция протеста, ГЭС, Грузия

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