Как в Грузии будут проводиться выборы? "Грузинская мечта" и оппозиция приступили к работе

Основная задача сторон сблизить позиции и отразить в избирательной реформе все рекомендации БДИПЧ и Венецианской комиссии

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Реформу избирательной системы обсуждают оппозиция и правящая партия "Грузинская мечта" на рабочей встрече, которая в эти минуты проходит гостинице "Амбассадор" в Качрети (регион Кахети).

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Во встрече принимают участия как лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так и представители тех оппозиционных партий, которые подписали компромиссное соглашение президента Европейского совета Шарля Мишеля. На встрече также присутствуют представители неправительственных организаций.

"Думаю, что есть несколько важных вопросов, в том числе комплектация избирательной администрации, где нужно сблизить наши позиции. Второе – это использование электронных технологий на выборах в органы местного самоуправления, в каком масштабе и в какой форме это возможно… У нас будет гораздо более отлаженная работа избирательной администрации, исправная система рассмотрения жалоб", - заявил один из лидеров парламентского большинства Шалва Папуашвили.

Представители оппозиционных партий заявляют, что у них будет около 40 предложений по реформе избирательной системы.

"Если мы должны о чем-то договорится, то прежде всего о том, как проводить выборы так, чтобы не было столько вопросов, чтобы они не становились источником политического кризиса. Эти изменения обеспечат внедрение механизма электронного подсчета голосов и отпечатков пальцев, также обязательный пересчет десяти процентов голосов, штрафные санкции за собрания у избирательных участков и увеличение ограничительного радиуса вокруг них. Все это создаст ощущение того, что фальсификация выборов в Грузии будет невозможна. Нарушения будут, но главное, чтобы они не имели влияния на результаты выборов", - заявил вице-спикер парламента, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани.

Встреча рабочей группы будет проходить в течение двух дней. Итогом ее работы должно быть отражение в избирательном законодательстве всех рекомендаций БДИПЧ и Венецианской комиссии.

В начале мая Венецианская комиссия и БДИПЧ обнародовали свое заключение по подготовленным поправкам в Избирательный кодекс Грузии и дали негативную оценку принципу отбора членов ЦИК и требованиям к наблюдателям.

БДИПЧ и Венецианская комиссия высказали множество замечаний по недоработкам законопроекта. Основная часть замечаний касалась процесса избрания избирательных комиссий.

Одно из главных замечаний касалось пропорционального представительства партий в избирательных комиссиях. По мнению Венецианской комиссии, существующая модель не решает вопроса доминирования правящей партии в избирательных комиссиях.

Также недовольство вызвал и прописанный в поправках процесс назначения председателя ЦИК Грузии. Согласно поправкам, президент Грузии больше не будет советоваться с гражданским обществом при выборе кандидата, что, по мнению Венецианской комиссии, нецелесообразно на фоне низкого доверия к беспристрастности и независимости Центральной избирательной комиссии в обществе.

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