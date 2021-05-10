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Ника Мелия, освобожденный под залог 10 мая 2021 года

Ника Мелия вышел на свободу

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (418)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210510/251693798/Nika-Meliya-vyshel-na-svobodu.html

Суд сегодня удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил меру пресечения Мелия, освободив его из предварительного заключения под залог

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия покинул Руставскую тюрьму.

Тбилисский городской суд сегодня удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил меру пресечения Мелия, освободив его из предварительного заключения под залог. Залог в 40 тысяч лари (11,7 тыс. долларов) за Мелия был внесен 8 мая. Деньги выделил Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy), перечислив их на счет Ассоциации молодых юристов.

Оппозиционера у тюрьмы встречала большая группа сторонников. Мелия поблагодарил всех за поддержку, особенно посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и всех посредников.

"Спасибо всем, кто болел за меня, всем, кто хочет стабильности в стране. ...За те три месяца, что я наблюдал за происходящим из тюремной камеры, стал заметен один из главных недостатков существующего: раскол общества по политическому признаку и радикализация. Это тяжелое наследие ..." - сказал Мелия, обвинив в сложившейся ситуации основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили.

Ника Мелия в офисе Единого нацдвижения 18 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Тбилисский суд принял решение освободить Мелия из-под стражи

Что касается участия в работе парламента, то оппозиционер заявил о необходимости провести консультации с однопартийцами, так как в "Едином национальном движении" есть разные взгляды на этот вопрос.

Мелия пожелал всем заключенным, которые отбывают наказание в тюрьме, вне зависимости от статьи, за которую они отбывают срок, скорее выйти на свободу и исправить ошибки.

Мелия был арестован 23 февраля 2021 года после того, как отказался повторно выплачивать залог в размере 40 тысяч лари. Ему предъявлено обвинение в организации группового насилия и попытке штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года. Однако освобождение из предварительного заключения для Мелия не означает прекращения уголовного преследования.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (418)
Теги:
Ника Мелия, Единое Нацдвижение, Оппозиция, Грузия

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