Как идут переговоры оппозиции и правящей партии по избирательной системе

Основная задача сторон сблизить позиции и отразить в избирательной реформе все рекомендации БДИПЧ и Венецианской комиссии

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Предстоящие выборы в Грузии могут пройти с использованием избирателями электронных удостоверений личности - ID-карт, а не удостоверений старого образца, заявил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Реформу избирательной системы обсудили оппозиция и правящая партия "Грузинская мечта" на рабочей встрече, которая прошла гостинице "Амбассадор" в Качрети (регион Кахети).

"Я могу назвать вам один конкретный результат, в принципе, о чем мы уже договорились - больше не будет участия в выборах со старыми удостоверениями личности, только ID-карты, что уже очень значимое достижение после часа работы", - сказал Вашадзе журналистам после окончания встречи.

А вот по словам главы юридического комитета парламента Анри Оханашвили, рабочая группа пока не пришла к окончательному решению по вопросу использования на выборах только ID-карт.

"Один из обсуждаемых вопросов, не будет ли правильно быстрее и интенсивнее перейти на использование ID-удостоверений личности, но этот вопрос сопровождается проблемами в части исполнения. Мы еще не договорились по этому поводу. Мы обсуждаем, учитывая определенный контекст, не будет ли это против воли граждан", - сказал Анри Оханашвили.

Депутат также отметил, что задача правящей партии состоит в повышении эффективности организации выборов.

"Наша задача - повысить эффективность организации выборов и предложить гражданам комфортные услуги, чтобы они могли без каких-либо осложнений участвовать в избирательном процессе и выполнять соответствующие процедуры", - сказал Анри Оханашвили.

Инициированные поправки предусматривают введение электронной системы регистрации избирателей и электронной системы подсчета голосов, увеличивается срок внесения и рассмотрения жалоб на выявленные в ходе выборов нарушения. На следующих выборах будет также установлен избирательный барьер ниже пяти процентов. Порог будет определен в рамках публичных и парламентских дебатов по соответствующему конституционному законопроекту.

В самоуправляемых городах Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти все последующие местные выборы будут проводиться в соотношении один мажоритарный депутат на четыре избранных по пропорциональной системе. В других муниципалитетах это соотношение составит один к двум.

Избирательный барьер на выборах в городское собрание — сакребуло Тбилиси составит 2,5%, а на выборах в другие городские собрания – не более 3,2%; избирательная администрация будет реформирована, полностью профессионализирована и оптимизирована в соответствии с рекомендациями ОБСЕ / БДИПЧ.

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