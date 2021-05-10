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Георгий Вашадзе и лидеры объединенной оппозиции

Как идут переговоры оппозиции и правящей партии по избирательной системе

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (419)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210510/251694978/Kak-idut-peregovory-oppozitsii-i-pravyaschey-partii-po-izbiratelnoy-sisteme.html

Основная задача сторон сблизить позиции и отразить в избирательной реформе все рекомендации БДИПЧ и Венецианской комиссии

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Предстоящие выборы в Грузии могут пройти с использованием избирателями электронных удостоверений личности - ID-карт, а не удостоверений старого образца, заявил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Реформу избирательной системы обсудили оппозиция и правящая партия "Грузинская мечта" на рабочей встрече, которая прошла гостинице "Амбассадор" в Качрети (регион Кахети).

Выборы в парламент Грузии. Второй тур 21 ноября 2020 года в столице страны - урна и бюллетени
© Sputnik / STRINGER
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"Я могу назвать вам один конкретный результат, в принципе, о чем мы уже договорились - больше не будет участия в выборах со старыми удостоверениями личности, только ID-карты, что уже очень значимое достижение после часа работы", - сказал Вашадзе журналистам после окончания встречи.

А вот по словам главы юридического комитета парламента Анри Оханашвили, рабочая группа пока не пришла к окончательному решению по вопросу использования на выборах только ID-карт.

"Один из обсуждаемых вопросов, не будет ли правильно быстрее и интенсивнее перейти на использование ID-удостоверений личности, но этот вопрос сопровождается проблемами в части исполнения. Мы еще не договорились по этому поводу. Мы обсуждаем, учитывая определенный контекст, не будет ли это против воли граждан", - сказал Анри Оханашвили.

Вахтанг Хмаладзе
Photo: courtesy of Informational and political portal "Kvira"
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Депутат также отметил, что задача правящей партии состоит в повышении эффективности организации выборов.

"Наша задача - повысить эффективность организации выборов и предложить гражданам комфортные услуги, чтобы они могли без каких-либо осложнений участвовать в избирательном процессе и выполнять соответствующие процедуры", - сказал Анри Оханашвили.

Инициированные поправки предусматривают введение электронной системы регистрации избирателей и электронной системы подсчета голосов, увеличивается срок внесения и рассмотрения жалоб на выявленные в ходе выборов нарушения. На следующих выборах будет также установлен избирательный барьер ниже пяти процентов. Порог будет определен в рамках публичных и парламентских дебатов по соответствующему конституционному законопроекту.

Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / STRINGER
"Грузинская мечта" и "Граждане" представили парламенту свой проект избирательной реформы

В самоуправляемых городах Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти все последующие местные выборы будут проводиться в соотношении один мажоритарный депутат на четыре избранных по пропорциональной системе. В других муниципалитетах это соотношение составит один к двум.

Избирательный барьер на выборах в городское собрание — сакребуло Тбилиси составит 2,5%, а на выборах в другие городские собрания – не более 3,2%; избирательная администрация будет реформирована, полностью профессионализирована и оптимизирована в соответствии с рекомендациями ОБСЕ / БДИПЧ.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (419)
Теги:
Грузинская мечта, Оппозиция, Избирательный кодекс, Грузия

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