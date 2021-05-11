Войдет ли "Нацдвижение" в парламент Грузии? Мелия сделал заявление

Партия, по словам Мелия, приступает к консультациям по вопросам входа в парламент и подписания соглашения, подготовленного президентом Евросовета Шарлем Мишелем

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" примет решение - войти в парламент Грузии или нет - через неделю, заявил журналистам председатель партии Ника Мелия.

Ника Мелия вышел на свободу >>>

Мелия впервые явился в головной офис партии после того, как накануне покинул руставскую тюрьму. Политик встретился с лидерами и сторонниками ЕНД. По его словам, с сегодняшнего дня партия приступает к консультациям по вопросам входа в парламент и подписания соглашения, подготовленного президентом Евросовета Шарлем Мишелем. До освобождения своего лидера партия категорически отказывалась идти на эти шаги.

"В партии много людей с различными мнениями, поэтому процесс требует консультаций, - сказал Мелия. - Мы постараемся за неделю принять решение, которое так ждет общество. В первую очередь, должно быть принято единодушное решение о том, продолжает ли партия действовать по конкретному плану или меняет его на другой. То есть, начинает парламентскую жизнь параллельно с другой деятельностью или нет, подписывает партия документ и так входит в парламент или не подписывает и входит при других условиях".

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил меру пресечения Мелия, освободив его из предварительного заключения под залог. Залог в 40 тысяч лари (11,7 тыс. долларов) за Мелия был внесен 8 мая. Деньги выделил Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy), перечислив их на счет Ассоциации молодых юристов.

Мелия был арестован 23 февраля 2021 года после того, как отказался повторно выплачивать залог в размере 40 тысяч лари. Ему предъявлено обвинение в организации группового насилия и попытке штурма парламента в ночь на 21 июня 2019 года. Однако освобождение из предварительного заключения для Мелия не означает прекращения уголовного преследования.

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