Кадровая чистка перед выборами? В регионах Грузии увольняют заместителей мэров

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Двое заместителей мэра Горийского муниципалитета (регион Шида Картли) Константина Тавзарашвили освобождены с занимаемых должностей - посты заммэров во вторник, 11 мая, покинули Эрасти Элиджарашвили и Паата Иванишвили.

"В последнее время вместо выполнения возложенных на них обязанностей они занимались агитацией конкретного человека перед сотрудниками. У нас много вызовов в муниципалитете, и наша обязанность круглосуточно служить населению и заботиться об их нуждах", - написал Тавзарашвили на своей личной странице в соцсети Facebook.

Уволенные сотрудники муниципалитета не скрывают, что собираются присоединиться к команде экс-премьера Грузии Георгия Гахария и планируют участвовать в выборах в органы местного самоуправления осенью.

"Должность для нас не самоцель, и мы не будем за нее держаться, - сказал журналистам Элиджарашвили. - Покидаем посты".

Эрасти Элиджарашвили является первым заместителем с января 2019 года, а Паата Иванишвили был назначен заместителем 2 сентября 2019 года.

Также пост заместителя мэра Хашури покинул Зура Росебашвили. Заявление об увольнении он написал утром 11 мая. Как пояснил Росебашвили, поступить так его попросил исполняющий обязанности мэра Хашури Звиад Курдадзе, с которым он встретился накануне вечером.

"Я понял, что это не было решением Звиада. Это было партийным решением. Я никому не мог создать проблемы, ни Звиаду, не сотрудникам, с которыми у меня были идеальные отношения", - сказал Росебашвили, отметив, что на данный момент он ничью команду не поддерживает, хотя, по его словам, имеет много друзей и в команде Гахария.

Георгий Гахария покинул пост премьер-министра Грузии и правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в феврале этого года и уже в апреле начал формирование своей политической силы. Презентацию своей партии бывший глава правительства планирует до конца мая.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.