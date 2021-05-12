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Ираклий Гарибашвили

Гарибашвили встретится с Пашиняном в Ереване: о чем будут говорить премьеры

photo: Irakli Garibashvili / FB
Политика
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Темы:
Грузино-армянские отношения (216)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210512/251706559/Garibashvili-vstretitsya-s-Pashinyanom-v-Erevane-o-chem-budut-govorit-premery.html

Внимание политиков будет акцентировано на ситуации в регионе и проблемах, связанных с пандемией коронавируса

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду посетит с официальным визитом Армению.

Церемония приветствия грузинского политика состоится в резиденции главы правительства Армении. Грузинского премьера в поездке будет сопровождать министр иностранных дел Давид Залкалиани.

Гарибашвили проведет встречу с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном и и. о. министра иностранных дел Ара Айвазяном. 

"Будет рассматриваться весь спектр двухсторонних отношений, в основном в экономической сфере. Я уточню, что для нас важно развитие отношений в сферах транспорта и энергетики, но также будут рассматриваться и другие вопросы – образования, культуры и другие гуманитарные сферы... Стороны также рассмотрят ситуацию в регионе и вопрос решения проблем, связанных с пандемией", – сказал посол Грузии в Армении Георгий Саганелидзе.

О готовящемся визите грузинского премьера в Армению сообщал президент Армен Саркисян во время своего посещения Тбилиси 15-16 апреля

Гарибашвили уже посещал Армению в должности премьера Грузии в 2014 году и на посту главы оборонного ведомства – в 2020 году. Оба раза политик заявлял о намерении углубить двусторонние отношения во всех сферах сотрудничества.

В 2019 году в Армении с официальным визитом побывал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика

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Темы:
Грузино-армянские отношения (216)
Теги:
Армения, Грузия

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