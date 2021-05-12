"Миллионы людей в убежищах" – посольство Израиля поблагодарило Грузию за поддержку

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Посольство Израиля в Грузии поблагодарило грузинскую сторону за поддержку в трудное время, говорится в сообщении израильской дипмиссии.

Ракетные обстрелы Израиля: посольство Грузии делает заявление>>

В понедельник вечером на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация после столкновений в Иерусалиме. Стороны обмениваются ракетными ударами, есть потери.

"В настоящее время миллионы граждан Израиля находятся в убежищах и ​​беспокоятся о своих семьях и друзьях. Мы молимся о прекращении насилия и восстановлении мира", – говорится в заявлении посольства Израиля.

В Тель-Авиве рассказали о пяти убитых и более 200 раненых. По данным СМИ, при последних обстрелах города Лод погиб ребенок. У палестинцев около 30 жертв, в их числе десять детей, более 200 человек пострадали.

Ранее движение ХАМАС заявило, что у Израиля есть время до 18:00 понедельника для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этого сообщалось, что около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой ПРО "Железный купол". Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.

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