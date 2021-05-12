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Ника Мелия, освобожденный под залог 10 мая 2021 года

Мелия назвал условие выдвижения своей кандидатуры в мэры Тбилиси

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (423)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210512/251710714/Meliya-nazval-uslovie-vydvizheniya-svoey-kandidatury-v-mery-Tbilisi.html

Мелия отметил, что у него другие политические планы, нежели быть кандидатом на пост мэра Тбилиси

ТБИЛИСИ, 12 мая - Sputnik. Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия готов баллотироваться на пост мэра Тбилиси только в случае просьбы оппозиционного спектра.

Выборы мэра Тбилиси, как и выборы мэров других городов и районов Грузии, пройдут осенью этого года. Кандидатуру Мелия на пост главы столицы неофициально назвали ряд лидеров "Нацдвижения".

"У меня есть другие политические планы, нежели быть кандидатом на пост мэра Тбилиси. Я соглашусь быть кандидатом, если оппозиционные коллеги посчитают, что это неизбежная необходимость, тогда я коллегиально по-дружески соглашусь", - сказал Мелия.

При этом он подчеркнул, что не будет проводить консультаций по поводу своей кандидатуры на пост мэра Тбилиси.

Между тем, в оппозиционном спектре разгорелась целая дискуссия по поводу Мелия как единого кандидата в мэры Тбилиси.

Ряд оппозиционных партий, в том числе "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии", выступили против кандидатуры Мелия и стали объектом для критики со стороны второй части оппозиционного спектра.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (423)
Теги:
Тбилиси, Грузия, Ника Мелия

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