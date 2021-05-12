Премьер-министр Грузии отчитается перед парламентом в июне

Ираклий Гарибашвили выступит в законодательном органе в ранге премьера после шестилетнего перерыва

ТБИЛИСИ, 12 мая – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до конца июня выступит в парламенте с отчетом о проделанной работе.

Согласно регламенту парламента, до конца моя Гарибашвили должен представить депутатам свой отчет в письменной форме, а уже в июне - непосредственно выступить перед парламентариями.

Точную дату выступления Гарибашвили определит бюро парламента, как и порядок заседания и возможные дебаты.

Для Гарибашвили это будет первый отчет в ранге премьера Грузии спустя почти шесть лет. После отставки с поста премьер-министра Грузии в 2015 году, в феврале 2021 года он вновь получил доверие парламента, сменив на этом посту ушедшего в отставку Георгия Гахария.

Теперь представители партии Гахария, как и другие представители оппозиционного спектра, получат возможность услышать от Гарибашвили ответы на интересующие вопросы.

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