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Ника Мелия и лидеры объединенной оппозиции

Мелия против Грузии: ЕСПЧ принял к рассмотрению иск лидера "Нацдвижения"

© AFP / VANO SHLAMOV
Политика
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Sputnik Грузия
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Мелия считает, что власти Грузии нарушили его права по статье "Право на свободу и личную неприкосновенность"

ТБИЛИСИ, 12 мая - Sputnik. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ники Мелия, заявил его адвокат Георгий Кондахашвили.

Ника Мелия обратился в Страсбургский суд по поводу нарушения его прав по статьям "Право на свободу и личную неприкосновенность" и "Пределы использования ограничений в отношении прав" по поводу обязательства выплатить залог и задержания.

"Мы обратились в ЕСПЧ спустя несколько дней после задержания Ники Мелия, и в рекордно короткие сроки иск был принят. Еще 21 апреля властям были отправлены вопросы", - сказал Конадахашвили.

По его словам, один из таких вопросов касается целей заключения Мелия.

Мелия был арестован 23 февраля на основании решения суда о смене меры пресечения, после того как он отказался выплачивать залог в размере 40 тысяч лари (11,6 тысяч долларов).

Заключение стало третьей мерой пресечения для Мелия в рамках одного уголовного дела. В первый раз в июне 2020 года Мелия выплатил залог и был обязан носить электронный следящий браслет.

Залог в размере 40 тысяч лари был назначен Мелия в ноябре 2020 года после того, как он выбросил электронный  браслет.

Залог за Мелия был выплачен 8 мая. Деньги выделил Европейский фонд для демократии. После этого политик вышел на свободу.

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