Саакашвили и его соратники против Грузии: Минюст подтвердил дела в ЕСПЧ

По данным Минюста, все три дела находятся на начальном этапе рассмотрения и сейчас идет представление позиций и доказательств сторон

ТБИЛИСИ, 12 мая - Sputnik. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дела третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и двух его соратников Ники Мелия и Гиги Угулава против Грузии, говорится в сообщении министерства юстиции Грузии в соцсети Facebook.

О принятии своих дел в ЕСПЧ в мае этого года заявили и Саакашвили, и адвокат Ники Мелия Георгий Кондахашвили, дело Гиги Угулава Страсбургский суд принял к рассмотрению ранее.

По данным Минюста, все три дела находятся на начальном этапе рассмотрения и сейчас идет представление позиций и доказательств сторон.

"По всем трем делам у правительства Грузии есть твердые аргументы, которые оно представит ЕСПЧ. Все три дела истцов – Мелия, Саакашвили и Угулава – Страсбургский суд рассматривает по стандартной процедуре, что означает, что суд получит от истцов и правительства Грузии по две письменные позиции с доказательствами и после примет решение", - говорится в сообщении.

По данным Минюста, на рассмотрение дел понадобится около двух лет.

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Министерство юстиции также представило краткий обзор дел.

По данным министерства, Саакашвили считает, что приговор ему из-за помилования убийц Сандро Гиргвлиани противоречит Европейской конвенции по правам человека.

"Европейский суд в своей корреспонденции указывает, что это то дело, по которому ЕСПЧ вынес решение о нарушение конвенции по делу от 26 апреля 2011 года "Энукидзе и Гиргвлиани против Грузии", – отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным Минюста, Саакашвили считает, что Европейской конвенции по правам человека не соответствует его приговор по делу об избиении Валерия Гелашвили.

Что касается дела лидера "Единого национального движения" Ники Мелия, то, по данным Минюста, в нем идет речь о несоответствии его задержания конвенции.

"Суд в корреспонденции указывает, что задержанию Мелия предшествовало снятие им электронного браслета 1 ноября и после отказ от уплаты залога", - отмечается в суде.

По делу же бывшего мэра Тбилииси Гиги Угулава, по данным Минюста, речь идет о несоответствии Европейской конвенции всех дел против него, в том числе о признании его обвиняемым по делу о драке в Тбилисском международном аэропорту в декабре 2019 года.