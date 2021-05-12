Тбилиси готов стать площадкой для переговоров между Баку и Ереваном

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Армения и Азербайджан должны решить между собой широкий спектр вопросов, для обсуждения которых и подходит столица Грузии

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани в ходе встречи со своим армянским коллегой Ара Айвазяном предложил Тбилиси в качестве места для переговоров между Ереваном и Баку.

Встреча прошла в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Армению.

"Мы заинтересованы в установлении прочного мира в регионе и решении всех существующих проблем только лишь путем диалога и переговоров. Наши инициативы в этом направлении известны. Это прозвучало как во время визита Гарибашвили в Баку, так и во время визита в Ереван. Грузия готова предложить нашим партнерам на Южном Кавказе Тбилиси в качестве платформы для диалога", - сказал Залкалиани.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Армения и Азербайджан должны решить между собой широкий спектр вопросов, для обсуждения которых и подходит столица Грузии.

"Конечно, у нас нет иллюзий, что Грузия обладает ресурсом для посредничества по важным политическим вопросам, но можно решать вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством, сотрудничеством между партнерами по малому и среднему бизнесу, отношениями между людьми, гуманитарным сотрудничеством, для того, чтобы состоялся диалог между тремя странами Южного Кавказа. Мы готовы к этому и зафиксировали свою готовность в обеих столицах: и в Баку, и в Ереване. Я убежден, что при наличии политической воли в этом направлении могут быть достигнуты значительные ощутимые результаты", – добавил Залкалиани.

По его словам, в связи с новой геополитической реальностью визит Ираклия Гарибашвили в Ереван очень важен.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Ереван с официальным визитом 12 мая. В последний раз глава правительства Грузии посещал Армению в 2019 году. Тогда эту должность занимал Георгий Гахария.