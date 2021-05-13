Каникулы закончились – парламент Грузии приступает к работе

Сессионное заседание вновь пройдет без депутации "Единого национального движения" – в оппозиционной партии еще не принято решение о вхождении в парламент

ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Парламент Грузии десятого созыва возобновляет работу после майских каникул – вместе с большинством в парламентскую жизнь намерена активно включиться и часть оппозиции.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, первая половина мая до 13 числа в стране была объявлена нерабочими днями.

Премьер-министр Грузии отчитается перед парламентом в июне>>

На заседании бюро в четверг планируется зарегистрировать два варианта законопроекта об амнистии – один разработан большинством, а второй – оппозицией.

Бюро также определит соответствующие комитеты, которые должны рассмотреть документы. Согласно регламенту, законопроект об амнистии не может быть принят в ускоренном порядке.

"Бюро уже передаст законопроект соответствующим отраслевым комитетам и уже отраслевые комитеты будут рассматривать в первом чтении как первый, так и второй законопроект. Что касается процедурных сроков, то в одной сессионной неделе законопроект принимается в первом чтении, во втором чтении – на следующей сессионной неделе, и в третьем – еще через сессионную неделю. За это время, естественно, у нас будут консультации как с оппозиционными партиями, так с гражданским сектором и с международными партнерами", – заявил заместитель председателя парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Гурам Мачарашвили.

Версии документов правящей партии и оппозиции немного отличаются, у сторон разное видение самого процесса амнистии. Власти хотят, чтобы амнистия коснулась всех фигурантов событий, в том числе и полицейских, а также настаивают на том, чтобы амнистированные сами давали согласие на амнистию.

Речь идет об амнистии по делу об известных событиях 20-21 июня 2019 года, когда в Тбилиси с применением силы была разогнана акция оппозиции и пострадали несколько сотен человек. Одним из фигурантов дела является лидер "Национального движения" Ника Мелия. Он обвиняется в участии групповом насилии и в попытке штурма парламента.

Сегодня же в парламенте ждут министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, который должен предстать перед депутатами в формате "министерского часа".

"Мы выслушаем информацию о текущих и запланированных в оборонном ведомстве шагах. Будет довольно интересное слушание. Оборонное ведомство является одним из самых успешных в нашей стране. Впечатляют те шаги, которые были предприняты с точки зрения модернизации вооружения и техники", – заявил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая.

По регламенту парламента, каждый министр раз в год отчитывается перед парламентом в рамках "министерского часа" о проделанной работе.

Кроме того, сегодня состоится первое заседание временной комиссии по расследованию парламентских выборов 31 октября 2020 года.

На заседании планируется избрание председателя и секретаря комиссии. Также будет разработано постановление следственной комиссии. К этому времени на пост председателя комиссии рассматривается кандидатура Гиви Миканадзе.

Также будет рассмотрен вопрос продления полномочий комиссии, поскольку срок ее деятельности истекает 17 мая.

Следственная комиссия была создана в законодательном органе страны 17 февраля по инициативе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в ответ на обвинения оппозиции в фальсификации парламентских выборов.

По обещанию правящей партии, комиссия пересчитает голоса на части участков, и если результаты не совпадут с результатами ЦИК Грузии, в стране будут назначены новые парламентские выборы.

Согласно результатам выборов, правящая партия "Грузинская мечта" получила 90 мест в парламенте Грузии, остальные 60 были распределены между восьмью оппозиционными партиями.

Сегодняшнее пленарное заседание парламента пройдет без депутации "Единого национального движения". В партии все еще не принято решение о вхождении в парламент.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.