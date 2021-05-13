15:09 13 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1656
  • 100 RUB4.6357
  • USD3.4271
Поиск
Ираклий Сесиашвили

Премьер Грузии назначил себе нового советника по вопросам обороны и безопасности

photo: Irakli Sesiashvili / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Правительство Грузии (193)
13320
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210513/251718499/Premer-Gruzii-naznachil-sebe-novogo-sovetnika-po-voprosam-oborony-i-bezopasnosti-.html

Ираклий Сесиашвили имеет многолетний опыт работы в сфере обороны и безопасности, в парламентах двух предыдущих созывов он возглавлял комитет этого профиля

ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Депутат парламента Ираклий Сесиашвили назначен советником премьер-министра Грузии по вопросам обороны и безопасности, говорится в сообщении на сайте администрации правительства.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак в Батуми
© photo: Sputnik / Miranda Oganezova
Премьер Грузии назначил спецсоветника по вопросам привлечения иностранных инвестиций

Глава грузинского правительства уже провел первую рабочую встречу с новым советником. Премьер отметил, что оборона и безопасность являются приоритетными для правительства Грузии сферами и пожелал Ираклию Сесиашвили успехов в свой деятельности.

Сесиашвили является депутатом парламента Грузии десятого созыва от правящей партии "Грузинская мечта". До этого в 2012-2020 годах он возглавлял комитет по обороне и безопасности в парламенте восьмого и девятого созывов.

У него многолетний опыт работы как в частном и неправительственном секторе, так и академической сфере.

Сесиашвили получил высшее образование в Тбилисском государственном университете, в Хайделбергском и в Гамбургском университетах по разным специальностям. Он является магистром Института исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Правительство Грузии (193)
Теги:
Ираклий Сесиашвили, Правительство, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
На снимке, сделанном с помощью беспилотника, видны руины здания, разрушенного в результате израильских воздушных ударов, на фоне вспышки израильско-палестинского конфликта в городе Газа
Разрушения и пожары: последствия авиаударов в Израиле и Газе – фото
Страшное стихийное бедствие в Таджикистане: есть жертвы - видео
Страшное стихийное бедствие в Таджикистане: есть жертвы - видео
ООН и ЕС – история вступления
ООН и ЕС – история вступления
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться