Премьер Грузии назначил себе нового советника по вопросам обороны и безопасности

Ираклий Сесиашвили имеет многолетний опыт работы в сфере обороны и безопасности, в парламентах двух предыдущих созывов он возглавлял комитет этого профиля

ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Депутат парламента Ираклий Сесиашвили назначен советником премьер-министра Грузии по вопросам обороны и безопасности, говорится в сообщении на сайте администрации правительства.

Глава грузинского правительства уже провел первую рабочую встречу с новым советником. Премьер отметил, что оборона и безопасность являются приоритетными для правительства Грузии сферами и пожелал Ираклию Сесиашвили успехов в свой деятельности.

Сесиашвили является депутатом парламента Грузии десятого созыва от правящей партии "Грузинская мечта". До этого в 2012-2020 годах он возглавлял комитет по обороне и безопасности в парламенте восьмого и девятого созывов.

У него многолетний опыт работы как в частном и неправительственном секторе, так и академической сфере.

Сесиашвили получил высшее образование в Тбилисском государственном университете, в Хайделбергском и в Гамбургском университетах по разным специальностям. Он является магистром Института исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете.

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