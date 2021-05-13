Выборы 2020 в Грузии: парламентская комиссия продолжит расследование

ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Председателем временной комиссии по расследованию парламентских выборов, прошедших в Грузии осенью 2020 года, стал Гиви Миканадзе.

На первом организационном заседании временной комиссии также избрали секретаря – им стал депутат от оппозиционной партии "Европейские социалисты" Давид Зилпимиани. Также было принято решение о продлении полномочий комиссии, поскольку срок ее деятельности истекает 17 мая.

Члены комиссии призвали представителей оппозиционных партий подключится к работе комиссии.

"Несмотря на неоднократный призыв "Грузинской мечты", до сегодняшнего дня руководство оппозиционных партий не представило ни одно доказательство... С учетом того, что 17 мая истекает срок мандата комиссии и того, что большая часть оппозиционного спектра представлена в парламенте и подключилась к парламентской деятельности, считаем важным продлить срок работы комиссии", – заявил Миканадзе.

Другой депутат от большинства Алуда Гудушаури заявил, что комиссия доведет дело до конца.

"Вне зависимости от того, кто присоединится (к работе комиссии – ред.), кто откажется и кто выберет путь спекуляции, мы доведем дело до конца и поставим точку над тем, что выборы 2020 года прошли в свободной, демократической среде", – заявил Гудушаури.

В свою очередь, депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия не планирует принимать участие в работе следственной комиссии и считает ее работу бессмысленной.

"Думаю, что все члены и создатели комиссии знали об ее абсурдности. Мы уже прошли этот шаг, соглашение подписано, сейчас ждем подписи наших остальных коллег", – заявил Хвичия.

Следственная комиссия была создана в законодательном органе страны 17 февраля по инициативе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в ответ на обвинения оппозиции в фальсификации парламентских выборов.

По обещанию правящей партии, комиссия пересчитает голоса на части участков, и если результаты не совпадут с результатами ЦИК Грузии, в стране будут назначены новые парламентские выборы.

Согласно результатам выборов, правящая партия "Грузинская мечта" получила 90 мест в парламенте Грузии, остальные 60 были распределены между восьмью оппозиционными партиями.

На сегодняшний день заседания в парламенте Грузии проходят без депутатов "Единого национального движения", которая является самой крупной оппозиционной партией страны. По итогам выборов она получила 36 мандата в законодательном органе страны. В партии все еще не принято решение о вхождении в парламент.

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