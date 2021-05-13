Ситуация изменилась: масштабная акция грузинской оппозиции отменяется

На анонсированной акции оппозиция планировала озвучить свои требования, в том числе проведение досрочных выборов и освобождение политзаключенных

ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия больше не считает целесообразным проведение акции протеста, анонсированной на 15 мая.

Ранее оппозиция активно готовилась к крупной акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Лидеры оппозиционных партий проводили встречи с населением в регионах страны, а для координации действий партии создали специальный штаб.

"Ситуация полностью изменилась, на данном этапе реальность требует других усилий. Безусловно, проведение акции 15 мая больше не целесообразно. Думаю, что это и так было ясно", - заявил Мелия журналистам.

На анонсированной акции оппозиция планировала озвучить свои требования, в том числе проведение досрочных выборов и освобождение политзаключенных. А таковыми оппозиция называла самого Мелия, а также совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгий Руруа.

На сегодняшний день оба они на свободе. Руруа покинул тюрьму 27 апреля по помилованию президента Грузии. А позднее, 10 мая Тбилисский городской суд освободил Мелия из предварительного заключения под залог. Залог в 40 тысяч лари (11,7 тыс. долларов) за Мелия был внесен 8 мая. Деньги выделил Европейский фонд для демократии.

Что касается досрочных выборов, то согласно компромиссному соглашению, которое подписали представители власти и оппозиции, они будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

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