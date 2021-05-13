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Палестинский мальчик проходит мимо руин здания, разрушенного в результате израильских авиаударов на фоне вспышки израильско-палестинского конфликта, Газа

Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме

© REUTERS / Suhaib Salem
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210513/251720350/Posolstvo-Gruzii-v-Izraile-rabotaet-v-chrezvychaynom-rezhime.html

Гражданин Грузии, раненный во время обстрела Израиля с сектора Газа, по данным МИД, уже выписан из больницы, грузинское посольство поддерживает с ним и с остальными согражданами постоянный контакт

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Гражданин Грузии, получивший ранения в ходе вчерашнего обстрела в Израиле, уже выписан из больницы, рассказал журналистам глава МИД Давид Залкалиани.

Израильские пожарные работают на месте падения ракеты, выпущенной из сектора Газа, в центральном израильском городе Холон, недалеко от Тель-Авива
© AP Photo / Heidi Levine
Необходимости в эвакуации из Израиля нет – посол Грузии

По словам министра, посольство Грузии работает в чрезвычайном режиме и находится на связи с согражданами круглосуточно.

"Посольство работает круглосуточно, и мы находимся на постоянной связи с нашими согражданами. Вчера я сказал, что один из наших граждан в Израиле получил легкие ранения, он уже выписан из больницы, и наше посольство находится в постоянном контакте с ним", - сказал Залкалиани.

Глава МИД подчеркнул, что на данном этапе вопрос эвакуации граждан Грузии из Израиля не рассматривается.

"Должен отметить, что на данном этапе не стоит вопрос об эвакуации наших граждан, мы контролируем ситуацию", - сказал министр.

В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад", уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.

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Теги:
МИД Грузии, Израиль, Грузия

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