Дубль два: Венецианская комиссия вновь оценит избирательную реформу Грузии

Уже к концу июня парламент Грузии планирует принять поправки в избирательную систему Грузии

ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Парламент Грузии 17 мая направит Венецианской комиссии доработанные поправки в Избирательный кодекс Грузии для одобрения, заявил депутат Шалва Папуашвили в парламенте в четверг.

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Проект поправок в Избирательный кодекс был инициирован в феврале. Законопроект подготовили члены правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционных партий "Граждане" и "Европейские социалисты". Венецианская комиссия уже оценила проект поправок и выявила ряд недостатков.

"Венецианская комиссия высказала замечания по поводу формирования избирательных администраций и других технических вопросов, я надеюсь, мы в рамках рабочей группы обсудим это завтра и, по нашему плану, уже в понедельник, 17 мая, отправим поправки снова Венецианской комисси", - сказал Папуашвили.

При этом, он отметил что поправки в первом чтении будут вынесены на заседание 24 мая, а приняты в окончательном чтении 21 июня.

Спорная часть проекта

Согласно законопроекту, Центральная избирательная комиссия будет состоять из 17 человек вместо 11, как это предусмотрено действующим законодательством.

При этом из 17 членов комиссии восемь будет назначать парламент по представлению президента Грузии сроком на пять лет, а девять – партии.

Представить члена ЦИК могут партии, которые участвовали в парламентских выборах и получили депутатские мандаты или получают финансирование из бюджета Грузии, а также партии, имеющие как минимум одного действующего члена парламента.

Согласно поправкам, увеличится и состав окружных комиссий с 11 до 17, при этом восемь членов комиссии будет назначать ЦИК Грузии, как и раньше, а партии получат право назначить к выборам девять представителей вместо шести.

Одно из главных замечаний Венецианской комиссии коснулось пропорционального представительства партий в избирательных комиссиях. По мнению Венецианской комиссии, существующая модель не решает вопроса доминирования правящей партии в избирательных комиссиях.

Меняется и принцип выбора председателя ЦИК – кандидатуру будет представлять президент из выбранных парламентом членов ЦИК, а после за него должны проголосовать не менее двух третей членов комиссии. В действующем законодательстве у ЦИК есть выбор из трех кандидатов, представляемых также президентом Грузии.

Этот вопрос также вызвал недовольство Венецианской комиссии. По мнению комиссии, новшество нецелесообразно на фоне низкого доверия к Центральной избирательной комиссии в обществе.

Венецианская комиссия рекомендует изменить процесс избрания председателя ЦИК Грузии и увеличить число голосов, необходимых для его избрания, с 76 до 100.

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