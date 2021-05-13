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ракетный комплекс Джавелин

Грузия приобретет дополнительную партию ракетных комплексов Javelin

© CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Combined Arms Demonstration
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210513/251721473/Gruziya-priobretet-dopolnitelnuyu-partiyu-raketnykh-kompleksov-Javelin.html

Россия расценивает продажу американских "Джавелинов" Тбилиси как подталкивание Грузии к "новым опасным авантюрам"

ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Грузия планирует приобрести дополнительную партию американских противотанковых ракетных комплексов типа "Джавелин", заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе во время выступления в парламенте.

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Первую партию ракетных комплексов Грузия приобрела в 2017 году. Тогда Тбилиси обратился к Вашингтону с предложением продать 410 ракет Javelin и 72 командно-пусковые установки, в том числе два командно-пусковых блока. Госдеп США одобрил продажу Грузии ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов.

"Для нейтрализации превосходящего по численности и технологиям противника важно продолжить закупку эффективных средств против бронетанковых и механизированных подразделений. С этой целью в рамках сотрудничества с США планируется приобрести дополнительную партию "Джавелинов", - сказал Бурчуладзе.

При этом глава оборонного ведомства пока не уточнял, о каком объеме закупки идет речь.

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Между тем, первая закупка американских противотанковых ракетных комплексов в 2017 году вызвала обеспокоенность Москвы. Россия тогда расценила это как подталкивание Грузии к "новым опасным авантюрам".

В ответ на это министерство обороны Грузии заявило, что Javelin является оборонительным оружием и решение Грузии не направлено против какой-либо страны.

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