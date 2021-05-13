"Срочники" в Грузии будут служить только в армии

Призыву на обязательную военную службу, срок которой составляет 12 месяцев, подлежат мужчины возрасте от 18 до 27 лет

ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Министерство обороны Грузии разработало проект нового Кодекса обороны, в котором среди прочего речь идет об изменении правил призыва на срочную службу, сказал глава ведомства Джуаншер Бурчуладзе.

Призыву на обязательную военную службу, срок которой составляет 12 месяцев, подлежат мужчины возрасте от 18 до 27 лет.

"Разработан новый проект Кодекса, который предполагает прохождение срочной службы только в системе министерства обороны, сокращение срока службы и другие новшества", - сказал Бурчуладзе.

По его словам, проект будет представлен в парламент в ближайшее время.

"Целью новой реформы будет популяризация военной службы, создание резерва и обученных по одной системе военнослужащих. Я уверен, что в сотрудничестве с вами мы сможем провести эту важную реформу", - сказал Бурчуладзе, обращаясь к депутатам парламента Грузии.

Популяризации службы в армии является одним из главных приоритетов министерства обороны. В Грузии готовятся запустить рекрутские центры. Кроме того введена система прохождения резервной службы за определенную плату, а также идет популяризация службы в армии в школах.

Несмотря на это, из-за ограниченного числа мест в оборонном ведомстве многие молодые люди ищут методы, чтобы откосить от призывной службы.

Только треть призывников попадает в армию, остальные распределяются по разным ведомствам – в службу по исполнению наказаний, специальное подразделение МВД и охранную полицию.

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