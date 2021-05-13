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Солдаты грузинской армии на параде

"Срочники" в Грузии будут служить только в армии

© photo: Sputnik / David Khizanishvili
Политика
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Темы:
Оборона Грузии (190)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210513/251722587/Srochniki-v-Gruzii-budut-sluzhit-tolko-v-armii.html

Призыву на обязательную военную службу, срок которой составляет 12 месяцев, подлежат мужчины возрасте от 18 до 27 лет

ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Министерство обороны Грузии разработало проект нового Кодекса обороны, в котором среди прочего речь идет об изменении правил призыва на срочную службу, сказал глава ведомства Джуаншер Бурчуладзе.

Призыву на обязательную военную службу, срок которой составляет 12 месяцев, подлежат мужчины возрасте от 18 до 27 лет.

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photo : Irakli Garibashvili / FB
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"Разработан новый проект Кодекса, который предполагает прохождение срочной службы только в системе министерства обороны, сокращение срока службы и другие новшества", - сказал Бурчуладзе.

По его словам, проект будет представлен в парламент в ближайшее время.

"Целью новой реформы будет популяризация военной службы, создание резерва и обученных по одной системе военнослужащих. Я уверен, что в сотрудничестве с вами мы сможем провести эту важную реформу", - сказал Бурчуладзе, обращаясь к депутатам парламента Грузии.

Военнослужащий грузинской армии на территории учебного центра Грузия-НАТО JTEC на территории военной базы в Крцаниси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Популяризации службы в армии является одним из главных приоритетов министерства обороны. В Грузии готовятся запустить рекрутские центры. Кроме того введена система прохождения резервной службы за определенную плату, а также идет популяризация службы в армии в школах.

Несмотря на это, из-за ограниченного числа мест в оборонном ведомстве многие молодые люди ищут методы, чтобы откосить от призывной службы.

Только треть призывников попадает в армию, остальные распределяются по разным ведомствам – в службу по исполнению наказаний, специальное подразделение МВД и охранную полицию.

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Темы:
Оборона Грузии (190)
Теги:
Военный призыв, Призыв в армию, Грузинская армия, Грузия

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